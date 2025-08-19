Гринчук розповіла, чому Україна повинна розвивати атомну генерацію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гринчук розповіла, чому Україна повинна розвивати атомну генерацію

Енергетика
14
Гринчук розповіла, чому Україна повинна розвивати атомну генерацію
Гринчук розповіла, чому Україна повинна розвивати атомну генерацію
Атомна генерація забезпечує стабільність енергетики, тому проєкти її розвитку повинні продовжуватися.
Про це сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук у кулуарах презентації Програми дій уряду.
Читайте також
«Особисто я вважаю, що розвивати атомну генерацію ми повинні. Тому що це стабільність нашої енергетики, це та генерація, яка дозволила нам вижити», — сказала Гринчук.
Зокрема, триватиме проєкт із будівництва енергоблоків № 5 та № 6 Хмельницької АЕС. Очільниця Міненерго підкреслила, що Україна має одних із найкращих спеціалістів у ядерній галузі та досвід експлуатації енергоблоків різних типів й у виробництві ядерного палива.
Читайте також
«Знаю, що чутливим є питання третього та четвертого енергоблоків ХАЕС. Там дійсно висока готовність основних конструкцій. Але ми зараз працюємо над тим, щоб якомога швидше і якісніше реалізувати ці проєкти», — додала Гринчук.
За її словами, опрацьовуються варіанти добудови, альтернативні придбанню російського обладнання у Болгарії.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems