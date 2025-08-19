Гринчук розповіла, чому Україна повинна розвивати атомну генерацію — Finance.ua

Гринчук розповіла, чому Україна повинна розвивати атомну генерацію
Атомна генерація забезпечує стабільність енергетики, тому проєкти її розвитку повинні продовжуватися.
Про це сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук у кулуарах презентації Програми дій уряду.
«Особисто я вважаю, що розвивати атомну генерацію ми повинні. Тому що це стабільність нашої енергетики, це та генерація, яка дозволила нам вижити», — сказала Гринчук.
Зокрема, триватиме проєкт із будівництва енергоблоків № 5 та № 6 Хмельницької АЕС. Очільниця Міненерго підкреслила, що Україна має одних із найкращих спеціалістів у ядерній галузі та досвід експлуатації енергоблоків різних типів й у виробництві ядерного палива.
«Знаю, що чутливим є питання третього та четвертого енергоблоків ХАЕС. Там дійсно висока готовність основних конструкцій. Але ми зараз працюємо над тим, щоб якомога швидше і якісніше реалізувати ці проєкти», — додала Гринчук.
За її словами, опрацьовуються варіанти добудови, альтернативні придбанню російського обладнання у Болгарії.
