Гринчук розповіла, чому Україна повинна розвивати атомну генерацію — Finance.ua

Гринчук розповіла, чому Україна повинна розвивати атомну генерацію

Гринчук розповіла, чому Україна повинна розвивати атомну генерацію

Атомна генерація забезпечує стабільність енергетики, тому проєкти її розвитку повинні продовжуватися.

Про це сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук у кулуарах презентації Програми дій уряду.

«Особисто я вважаю, що розвивати атомну генерацію ми повинні. Тому що це стабільність нашої енергетики, це та генерація, яка дозволила нам вижити», — сказала Гринчук.

Зокрема, триватиме проєкт із будівництва енергоблоків № 5 та № 6 Хмельницької АЕС. Очільниця Міненерго підкреслила, що Україна має одних із найкращих спеціалістів у ядерній галузі та досвід експлуатації енергоблоків різних типів й у виробництві ядерного палива.

«Знаю, що чутливим є питання третього та четвертого енергоблоків ХАЕС. Там дійсно висока готовність основних конструкцій. Але ми зараз працюємо над тим, щоб якомога швидше і якісніше реалізувати ці проєкти», — додала Гринчук.

За її словами, опрацьовуються варіанти добудови, альтернативні придбанню російського обладнання у Болгарії.

