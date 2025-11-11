0 800 307 555
Індійські НПЗ масово відмовляються від російської нафти — Bloomberg

Енергетика
П’ять найбільших індійських нафтопереробних компаній, на частку яких припало дві третини імпорту російської нафти в 2025 році, не стали закуповувати її з поставкою в грудні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Зазвичай угоди з постачання наступного періоду закриваються до 10-го числа поточного місяця, пояснює агентство.
Bloomberg наголошує, що це свідчить про те, що західні санкції і торгові переговори США та Індії почали чинити істотний вплив на поставки нафти з росії.
Це зрушення відбулося після того, як Трамп у серпні подвоїв мита на весь індійський імпорт до 50%, а потім ввів санкції проти двох найбільших російських виробників — «Лукойлу» і «Роснафти».
Наразі лише два переробники — Indian Oil Corp. та Nayara Energy — придбали невеликі обсяги російської нафти на грудень.
При цьому Indian Oil Corp придбав п’ять партій російської нафти з поставкою в грудні у компаній, що не підпадають під санкції.
Наразі індійські компанії почали перевіряти ще раз контракти на постачання нафти з росії через нові санкції США та готуються до різкого скорочення імпорту.
Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з рф через санкції.
Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у росії.
Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи кремля.
Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.
Також Трамп заявив, що зберігатиме «величезні» торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.
За матеріалами:
Діло
