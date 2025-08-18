Норвегія виділила Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю імпортного газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Норвегія виділила Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю імпортного газу

Казна та Політика
41
Норвегія виділила Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю імпортного газу
Норвегія виділила Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю імпортного газу
Норвегія надасть Україні майже $100 млн для закупівлі імпортного газу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
«Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів США для закупівлі імпортного природного газу», — сказано в повідомленні.
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що це рішення свідчить про непохитну солідарність міжнародних партнерів та їхню готовність допомагати у реалізації енергетичних проєктів і зміцненні незалежності українського енергетичного сектору.

Як витратять кошти

Група НАК «Нафтогаз України» використає кошти для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.
Нагадаємо, за результатами аукціону на платформі RBP на серпень 2025 року було заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту. Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, ініційованому Міненерго та ОГТСУ, вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%, відкриваючи нові можливості для диверсифікації постачання та використання українських підземних сховищ газу.
У липні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який відкриває шлях до повноцінної інтеграції українського ринку електроенергії до європейського. Законопроєкт розробили на основі дев’яти актів енергетичного законодавства ЄС. Його головна мета — створити законодавчу основу для повної інтеграції ринку електричної енергії України до внутрішнього ринку Європейського Союзу на принципі взаємності.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems