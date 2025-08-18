Норвегія виділила Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю імпортного газу — Finance.ua

Норвегія виділила Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю імпортного газу Сьогодні 13:31 — Казна та Політика

Норвегія виділила Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю імпортного газу

Норвегія надасть Україні майже $100 млн для закупівлі імпортного газу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів США для закупівлі імпортного природного газу», — сказано в повідомленні.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що це рішення свідчить про непохитну солідарність міжнародних партнерів та їхню готовність допомагати у реалізації енергетичних проєктів і зміцненні незалежності українського енергетичного сектору.

Як витратять кошти

Група НАК «Нафтогаз України» використає кошти для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо, за результатами аукціону на платформі RBP на серпень 2025 року було заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту. Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, ініційованому Міненерго та ОГТСУ, вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%, відкриваючи нові можливості для диверсифікації постачання та використання українських підземних сховищ газу.

У липні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який відкриває шлях до повноцінної інтеграції українського ринку електроенергії до європейського. Законопроєкт розробили на основі дев’яти актів енергетичного законодавства ЄС. Його головна мета — створити законодавчу основу для повної інтеграції ринку електричної енергії України до внутрішнього ринку Європейського Союзу на принципі взаємності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.