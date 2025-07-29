Збільшено у 2,6 раза бронювання потужності Трансбалканського маршруту: що це дає — Finance.ua

Збільшено у 2,6 раза бронювання потужності Трансбалканського маршруту: що це дає Сьогодні 11:24 — Енергетика

Збільшено у 2,6 раза бронювання потужності Трансбалканського маршруту: що це дає

За результатами аукціону на платформі RBP на серпень 2025 року заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту.

Ранішез’явилася можливість імпортувати газ до України по Трансбалканському маршруту — через Грецію, Болгарію, Румунію і Молдову.

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Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, ініційованому Міненерго та ОГТСУ, вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%, відкриваючи нові можливості для диверсифікації постачання та використання українських підземних сховищ газу.

«Маршрут через Трансбалканський коридор розширює доступ України до ресурсів із південного напрямку та дає змогу закуповувати газ у нових країнах-експортерах. Це також створює додаткові можливості для використання наших ПСГ європейськими трейдерами», — зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

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Трансбалканський напрям став доступним для бронювання з червня цього року і вже демонструє зростання попиту з боку ринку.

Наприкінці 2024 року встановлено гарантовану потужність на рівні 7 млн куб. м на добу. Зараз сторони працюють над збільшенням гарантованої потужності до 11,5 млн куб. м на добу вже у 2025 році.

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