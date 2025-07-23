В Україні відремонтували 14,4 тисяч кілометрів ліній електропередачі — Finance.ua

В Україні відремонтували 14,4 тисяч кілометрів ліній електропередачі Сьогодні 07:23 — Енергетика

В Україні відремонтували 14,4 тисяч кілометрів ліній електропередачі

Держенергонагляд продовжує здійснювати контроль за тим, як оператори системи розподілу (ОСР) реалізують заплановані ремонтні заходи в електромережах. Ці роботи мають ключове значення для надійного функціонування енергосистеми, особливо напередодні опалювального сезону.

Йдеться, зокрема, про ремонт обладнання різних класів напруги, вжиття протиаварійних заходів, реагування на надзвичайні ситуації, а також розчищення трас повітряних ліній електропередачі (ПЛ).

Ремонтні роботи здійснюються відповідно до щорічних план-графіків, які формуються ОСР у межах Програми забезпечення надійності роботи електричних мереж, затвердженої Міненерго. Територіальні органи Держенергонагляду тримають на контролі повноту та якість виконаних заходів, що дає підстави для об’єктивного аналізу ефективності робіт і коригування планів на наступні періоди.

За інформацією від ОСР, упродовж січня — червня 2025 року:

відремонтовано понад 14,4 тис. км трас ПЛ;

розчищено приблизно 24 тис. км трас ПЛ;

замінено понад 26 км грозозахисного троса.

Окрім цього, виконано низку робіт на підстанціях, трансформаторних підстанціях та іншому електрообладнанні.

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