Вкладники отримають більший захист: парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вкладники отримають більший захист: парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт

Казна та Політика
135
Вкладники отримають більший захист: парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт
Вкладники отримають більший захист: парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт
Парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт № 13007-д, який має посилити стабільність фінансової системи, захистити вкладників і привести українські норми у відповідність до вимог ЄС.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Головна мета документа — зменшити ризики для банківської системи в умовах війни та посилити захист вкладників.

Основні положення законопроєкту:

  • посилюється захист інтересів вкладників і кредиторів, удосконалюються механізми повернення коштів у разі банкрутства банку;
  • виведення проблемних банків з ринку стане чіткішим і менш витратним;
  • Національний банк отримує додаткові повноваження як забезпечений кредитор для ефективнішого повернення коштів за кредитами рефінансування;
  • запроваджується механізм взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками для кращого управління активами та зобов’язаннями;
  • удосконалюється обмін інформацією між НБУ та Фондом гарантування, зокрема щодо банківської таємниці;
  • передбачається підвищення мінімального розміру статутного капіталу банку до 5 млн євро у відповідності до директив ЄС. Для чинних банків встановлюється перехідний період;
  • покращується регулювання у сфері кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

Що зміниться для вкладників

Законопроєкт передбачає, що усі вкладники-фізособи, включно з ФОПами, незалежно від суми вкладу, отримуватимуть свої кошти при виведенні банку з ринку без необхідності подавати заяву.
Законопроєкт також дає інструменти для більш ранньої підготовки до врегулювання банку, що дозволить залучати більше учасників ринку до виведення банків з ринку.
Крім того, законопроєкт посилює захист покупців активів банків під час ліквідації. Зокрема, встановлюється чіткий строк подання позовів за результатами аукціонів з продажу активів ліквідованих банків.
Читайте також
Автори проєкту зазначають, що він спрямований на зменшення ризиків фінансових потрясінь, підвищення захисту вкладників і інвесторів, а також гармонізацію українського законодавства зі стандартами ЄС. Очікується, що зміни сприятимуть зміцненню банківської системи та підвищать довіру громадян до фінансових установ.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 478,7 млрд грн, що на 37,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця.
За І півріччя 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 86,4 млрд грн, з яких 91,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування від’ємної переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).
🔎 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems