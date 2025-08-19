Вкладники отримають більший захист: парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт — Finance.ua

Вкладники отримають більший захист: парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Вкладники отримають більший захист: парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт

Парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт № 13007-д , який має посилити стабільність фінансової системи, захистити вкладників і привести українські норми у відповідність до вимог ЄС.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Головна мета документа — зменшити ризики для банківської системи в умовах війни та посилити захист вкладників.

Основні положення законопроєкту:

посилюється захист інтересів вкладників і кредиторів, удосконалюються механізми повернення коштів у разі банкрутства банку;

виведення проблемних банків з ринку стане чіткішим і менш витратним;

Національний банк отримує додаткові повноваження як забезпечений кредитор для ефективнішого повернення коштів за кредитами рефінансування;

запроваджується механізм взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками для кращого управління активами та зобов’язаннями;

удосконалюється обмін інформацією між НБУ та Фондом гарантування, зокрема щодо банківської таємниці;

передбачається підвищення мінімального розміру статутного капіталу банку до 5 млн євро у відповідності до директив ЄС. Для чинних банків встановлюється перехідний період;

покращується регулювання у сфері кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.



Що зміниться для вкладників

Законопроєкт передбачає, що усі вкладники-фізособи, включно з ФОПами, незалежно від суми вкладу, отримуватимуть свої кошти при виведенні банку з ринку без необхідності подавати заяву.

Законопроєкт також дає інструменти для більш ранньої підготовки до врегулювання банку, що дозволить залучати більше учасників ринку до виведення банків з ринку.

Крім того, законопроєкт посилює захист покупців активів банків під час ліквідації. Зокрема, встановлюється чіткий строк подання позовів за результатами аукціонів з продажу активів ліквідованих банків.

Автори проєкту зазначають, що він спрямований на зменшення ризиків фінансових потрясінь, підвищення захисту вкладників і інвесторів, а також гармонізацію українського законодавства зі стандартами ЄС. Очікується, що зміни сприятимуть зміцненню банківської системи та підвищать довіру громадян до фінансових установ.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 478,7 млрд грн, що на 37,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

За І півріччя 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 86,4 млрд грн, з яких 91,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування від’ємної переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

