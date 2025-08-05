ТОП-20: рейтинг банків за вкладами (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-20: рейтинг банків за вкладами (інфографіка)
За даними Нацбанку, у державному ПриватБанку було 24,2 млн вкладників, які зберігали 561,7 млрд гривень.
На другому місці державний Ощадбанк — 13,1 млн вкладників, сума — 224,3 млрд гривень.
На третьому приватний Універсалбанк — 9,6 млн вкладників, сума — 118,7 млрд гривень.
Іноземні банківські групи Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,2 млн, сума — 84,4 млрд гривень і Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,4 млн, сума — 68,0 млрд гривень.
Вклади в гривні зростають
Також станом на 1 липня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 478,7 млрд гривень. З початку року сума зросла на 6,2% (86,6 млрд гривень).
У 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,0 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,1%) були в доларах і євро.
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Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що старт приватизації державних банків дасть позитивний сигнал для інвесторів. Такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків
Національний банк зайняв проактивну позицію в підготовці та просуванні відповідного законопроєкту. «Старт приватизації дасть позитивний сигнал для інвесторів. Водночас вважаю, що такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків», — написав він.
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