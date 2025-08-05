ТОП-20: рейтинг банків за вкладами (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-20: рейтинг банків за вкладами (інфографіка) Сьогодні 15:03 — Кредит&Депозит

ТОП-20: рейтинг банків за вкладами (інфографіка)

ПриватБанку було 24,2 млн вкладників, які зберігали 561,7 млрд гривень. За даними Нацбанку , у державномубуло 24,2 млн вкладників, які зберігали 561,7 млрд гривень.

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Ощадбанк — 13,1 млн вкладників, сума — 224,3 млрд гривень. На другому місці державний— 13,1 млн вкладників, сума — 224,3 млрд гривень.

На третьому приватний Універсалбанк — 9,6 млн вкладників, сума — 118,7 млрд гривень.

Іноземні банківські групи Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,2 млн, сума — 84,4 млрд гривень і Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,4 млн, сума — 68,0 млрд гривень.

Вклади в гривні зростають

Також станом на 1 липня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 478,7 млрд гривень. З початку року сума зросла на 6,2% (86,6 млрд гривень).

У 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,0 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,1%) були в доларах і євро.

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Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив , що старт приватизації державних банків дасть позитивний сигнал для інвесторів. Такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків

Національний банк зайняв проактивну позицію в підготовці та просуванні відповідного законопроєкту. «Старт приватизації дасть позитивний сигнал для інвесторів. Водночас вважаю, що такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків», — написав він.

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