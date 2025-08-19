Україна планує купівлю американської зброї на $100 млрд і виробництво дронів на $50 млрд — FT Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Україна планує придбати американську зброю на суму 100 млрд доларів, фінансовану Європою, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирної угоди з росією.

Про це йдеться у документі, що потрапив у розпорядження Financial Times

Згідно з пропозиціями, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на 50 млрд доларів щодо виробництва дронів із українськими компаніями.

Пропозиції України щодо нових безпекових угод були передані США та обговорювалися з європейськими союзниками напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Документ не уточнює, яку саме зброю планує закупити Україна, однак відомо про намір придбати щонайменше десять систем ППО Patriot та інші ракети й обладнання для захисту міст і критичної інфраструктури. Також не вказано, яка частина угоди про дрони передбачає закупівлі, а яка — інвестиції.

Документ підкреслює, що «тривалий мир має ґрунтуватися не на поступках і подарунках путіну, а на сильній системі безпеки, що запобігатиме майбутній агресії».

Нагадаємо, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. До них також приєдналися низка європейських лідерів. Вони обговорювали умови завершення війни в Україні.

Після зустрічі Трамп провів телефонну розмову із путіним. «По завершенні зустрічей я зателефонував президенту путіну і розпочав підготовку до зустрічі між президентом путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще буде визначено. Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч за участю двох президентів та мене», — повідомив Трамп.

