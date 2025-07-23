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Український ринок електроенергії інтегрують до ринку ЄС — ВР прийняла закон

Енергетика
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Український ринок електроенергії інтегрують до ринку ЄС — ВР прийняла закон
Український ринок електроенергії інтегрують до ринку ЄС — ВР прийняла закон
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який відкриває шлях до повноцінної інтеграції українського ринку електроенергії до європейського. За відповідний документ проголосували 244 народні депутати.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Йдеться про проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики» (реєстр. № 12087-д).

Що передбачає документ

Законопроєкт розробили на основі дев’яти актів енергетичного законодавства ЄС. Його головна мета — створити законодавчу основу для повної інтеграції ринку електричної енергії України до внутрішнього ринку Європейського Союзу на принципі взаємності.
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За словами міністерки енергетики України Світлани Гринчук, документ є «фундаментальною ланкою євроінтеграції в енергетиці», яка має забезпечити прозорий, конкурентний та надійний ринок, гармонізований із європейськими нормами.

Основні положення законопроєкту

1. Запровадження європейських правил на українському ринку електроенергії — для прозорої та конкурентної торгівлі.
2. Інтеграція короткострокових (спотових) ринків України та ЄС — так званий market coupling. Це дозволить:
  • ефективніше використовувати міждержавні енергетичні перетини,
  • підвищити ліквідність ринку,
  • спростити торгівлю електроенергією з ЄС.
3. Інтеграція балансуючих ринків та приєднання до європейських платформ балансування — для гнучкості енергосистеми та доступу до резервів ЄС.
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4. Спільні підходи до кризового реагування у сфері безпеки електропостачання.
5. Посилення прав споживачів, зокрема:
  • підвищення прозорості умов постачання,
  • впровадження механізмів порівняння тарифів,
  • створення можливостей для участі споживачів у додаткових сегментах ринку (наприклад, ринку допоміжних послуг).
✅ Розширення співпраці між українським енергетичним регулятором і європейськими органами, що дозволить розбудовувати ринок за європейськими стандартами.

Що далі

Ухвалення закону в цілому дозволить Україні синхронізувати свій ринок електроенергії з європейським уже на початку 2027 року.
Цей законопроєкт був одним із ключових під час скринінгу українського законодавства на відповідність нормам ЄС у сфері енергетики.
За матеріалами:
Finance.ua
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