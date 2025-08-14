Розкрито деталі «Золотого куполу» Трампа — Finance.ua

Розкрито деталі «Золотого куполу» Трампа 14.08.2025, 00:07 — Світ

Розкрито деталі «Золотого куполу» Трампа

Нова система протиракетної оборони (ПРО) «Золотий купол» у США включатиме чотири ешелони захисту.

Подробиці опублікувало агентство Reuters

Згідно з урядовою презентацією, вперше оприлюдненою Reuters, адміністрація Трампа планує створити багатошарову систему протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome), яка буде складатися з чотирьох рівнів — одного космічного і трьох наземних. За попередніми оцінками, проєкт коштуватиме $175 млрд і має бути завершений до 2028 року.

Презентація, яка пройшла під гаслом «Рухайся швидко, думай масштабно!», була представлена 3 тис. оборонним підрядникам. Вона розкриває складну архітектуру системи, яка має захистити територію США, Аляску та Гаваї.

Також стало відомо, що Пентагон планує витратити$25 млрд на «Золотий купол». Крім того, глава Білого дому запросив у Конгресу США понад $1 трлн оборонного бюджету, що на 13% більше, ніж виділені кошти на 2025 рік.

Архітектура системи та ключові компоненти

Система «Золотий купол» є значно масштабнішою версією ізраїльського «Залізного купола» і включатиме:

космічний шар: супутники для виявлення та відстеження ракет;

три наземні шари: складаються з ракет-перехоплювачів, радарних масивів та, можливо, лазерів.

Особливою новизною є заплановане створення нового великого ракетного поля на Середньому Заході для перехоплювачів нового покоління (NGI), які є частиною «верхнього шару» оборони. Це розширить мережу GMD, що наразі захищає США від міжконтинентальних балістичних ракет. Також буде розгорнуто 11 батарей малої дальності, а для «нижнього шару» оборони будуть використані системи Patriot.

Головна мета «Золотого купола»: збивати ворожі ракети під час їхньої «фази розгону» — повільного підйому через атмосферу. Однак проєкт стикається з технологічними проблемами, зокрема з відсутністю технології для апарату, здатного витримати повторний вхід в атмосферу під час перехоплення ракети.

Один з американських чиновників зазначив: «У них є багато грошей, але вони ще не визначили, скільки це коштуватиме». Також цікавим є той факт, що в презентації не було згадано компанію SpaceX Ілона Маска, яка раніше брала участь у тендерах на отримання контрактів.

Проєктом керує генерал Космічних сил Майкл Гетлейн, який має чіткі терміни для розробки та представлення плану реалізації, включно з повною системою, до кінця цього року.

