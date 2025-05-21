Трамп розповів про плани створити протиракетну систему «Золотий купол» за $175 мільярдів — Finance.ua

Трамп розповів про плани створити протиракетну систему «Золотий купол» за $175 мільярдів Сьогодні 10:45 — Світ

Трамп розповів про плани створити протиракетну систему «Золотий купол» за $175 мільярдів

Дональд Трамп обіцяє ще до кінця свого президентства реалізувати програму протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome) вартістю 175 млрд доларів.

Про це президент США заявив, виступаючи в Овальному кабінеті, передає AP

Глава Білого дому висловив очікування, що ця система ПРО буде повністю введена в експлуатацію до кінця його президентства, тобто до 2029 року. За його словами, вона дасть змогу перехоплювати ракети, «навіть якщо вони будуть запущені з космосу».

Сидячи поруч із картою США, зафарбованою в золотий колір, президент оголосив, що наглядом за реалізацією цього проєкту опікуватиметься генерал Майкл Гетлейн, який обіймає посаду віценачальника космічних операцій.

Передбачається, що «Золотий купол» включатиме наземні й космічні засоби, здатні виявляти та зупиняти ракети на всіх чотирьох основних етапах потенційної атаки, зокрема знищувати їх до запуску, перехоплювати на ранній стадії польоту, на півдорозі в повітрі чи в останні хвилини, коли вони знижуються до цілі.

Укрінформ За матеріалами:

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