Трамп хоче витратити $250 мільйонів на депортацію 200 тисяч українців та біженців з інших країн — WP Сьогодні 16:15 — Світ

Трамп хоче витратити $250 мільйонів на депортацію 200 тисяч українців та біженців з інших країн — WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує витратити 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на «добровільну депортацію» іноземців. Йдеться про 200 тисяч українців.

Про це пише Washington Post з посиланням на документи, з якими ознайомилися журналісти.

Як зазначає видання, згідно з проєктами внутрішніх документів пропозицію підготували після відповідної заяви Міністерства внутрішньої безпеки від 5 травня. В ній заявили, що іммігранти, які добровільно здійснять «самостійну депортацію» до своїх країн, матимуть право на отримання 1 тисячі доларів допомоги.

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За часів президентства Джо Байдена українцям і гаїтянам надали тимчасовий захист, що дозволяє їм залишатися у США, якщо вони не можуть повернутися до рідної країни.

Загалом у документах йдеться про 200 тисяч українських та 500 тисяч гаїтянських мігрантів, які перебувають у США.

Окрім українців та гаїтян, у проєктах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці, зазначаючи, що вони також можуть «стати мішенню» в межах програми добровільної депортації.

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Тріша Маклафлін, речниця Міністерства внутрішньої безпеки, підтвердила справжність документів, але схарактеризувала їх як «застарілі». Міністр внутрішньої безпеки Крісті Л. Ноем, за словами Маклафлін, ще не прийняла «остаточного» рішення щодо тимчасового статусу захисту для Гаїті чи України.

Згідно з проєктами документів, з якими ознайомилося видання, Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції (PRM) Державного департаменту фінансуватиме програму добровільного переселення, використовуючи кошти, виділені Конгресом на чартерні рейси або придбання комерційних авіаквитків.

Державний департамент визнав, що разом з Міністерством внутрішньої безпеки США він прагне надавати «підтримку в поїздках та фінансові стимули», спрямовані на заохочення мігрантів до добровільного виїзду зі США.

Критики цієї пропозиції, зокрема колишні урядовці, заявили, що це «негуманно та суперечить давнім ідеалам США». За їхніми словами, адміністрація Трампа змушує людей, які шукають притулку, повертатися до країн, «де їм загрожує смерть». Вони також поставили питання про те, чи являє собою такий план зловживання коштами іноземної допомоги, призначеними переважно для підтримки біженців та їхнього переселення.

Нагадаємо, наприкінці січня, після антиіммігрантського указу президента Дональда Трампа США призупинили приймання заявок від українців на притулок за програмою Uniting for Ukraine. Ця програма давала змогу отримати притулок у США терміном на два роки, а також право працювати, навчатися, мати медичне страхування та інші права протягом цих двох років.

За інформацією ООН, у США налічується близько 200 тисяч українських біженців.

hromadske За матеріалами:

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