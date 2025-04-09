Мігранти, які приїхали за програмою CHNV, мають покинути США — Finance.ua

Мігранти, які приїхали за програмою CHNV, мають покинути США Сьогодні 21:34 — Світ

Мігранти, які приїхали за програмою CHNV, мають покинути США

У США закрили програму CHNV parole, яка була започаткована попереднім президентом Байденом. Понад 500 тисяч іноземців в Америці втратили статус захисту й повинні виїхати з країни до 24 квітня.

Українці не є учасниками програми CHNV parole. Вона стосується мігрантів з Венесуели, Куби, Гаїті та Нікарагуа.

Що буде з українцями

На початку березня видання Reuters заявило, що адміністрація президента Дональда Трампа нібито планує скасувати Тимчасовий захищений статус (TPS) для близько 240 000 українських біженців. Це неабияк налякало громадян, які зараз перебувають в Америці. А закриття програми CHNV parole для мігрантів з інших країн підсилило ці занепокоєння.

А на початку квітня деякі українські переселенці у США отримали електронні листи, у яких мовилось, що їхній захист за програмою U4U скасовано й вони повинні покинути країну.

Адміністрація Трампа заявила, що це була помилка і перепросила. Влада США підтвердила, що програма U4U — не припинена. Тобто українські біженці можуть залишатися в країні.

Проте останні новини все ж підняли градус тривоги серед біженців.

Що робити у випадку, якщо програму U4U закриють

Головне — не піддаватися паніці, адже рішення не ухвалене. Тож можливо, що цього взагалі не трапиться.

А якщо програму таки закриють, то поспішати виїжджати не варто — спершу можна звернутися за консультацією до імміграційних адвокатів.

Також можна самостійно подбати про додатковий спосіб легального перебування в країні, наприклад:

робоча віза,

студентська віза,

з’єднання з родиною.

Телеканал 24 За матеріалами:

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