Адміністрація Трампа планує депортувати мільйон мігрантів протягом року — Washington Post Сьогодні 06:38 — Світ

Адміністрація Трампа планує депортувати мільйон мігрантів протягом року — Washington Post

Адміністрація Дональда Трампа активно працює над планом масових депортацій, прагнучи досягти цілі у мільйон депортованих іммігрантів протягом першого року президентства. Однак, співробітники імміграційної служби та аналітики все більш скептично ставляться до того, що адміністрація Трампа може депортувати таку кількість іммігрантів за один рік.

Депортація мільйона іммігрантів за рік перевищить попередні рекорди, оскільки найвищий показник за часів президентства Обами становив понад 400 000 на рік. Однак чиновники зазначили, що адміністрація Трампа не розкриває, як підраховуються ці цифри.

Аналітики вважають цю мету нереалістичною з огляду на фінансування, кількість персоналу і той факт, що більшість іммігрантів мають право на судове слухання перед тим, як їх висилають з країни.

Радник Білого дому Стівен Міллер майже щодня розробляє стратегію для досягнення цієї мети разом з представниками Міністерства внутрішньої безпеки та інших відомств. Одна з можливих стратегій — депортувати частину з 1,4 мільйона іммігрантів, які мають остаточні накази про депортацію, але не можуть бути вислані через відмову їхніх рідних країн.

За словами двох чиновників, адміністрація веде переговори з 30 країнами щодо прийому депортованих, які не є їхніми громадянами. У нещодавньому поданні до суду було зазначено, що адміністрація сподівається відправити «тисячі» іммігрантів до цих країн, відомих як країни третього світу.

Адміністрація намагається депортувати людей до третіх країн вже багато років, але тепер це стане найбільшим зусиллям, оскільки Трамп прагне здійснити найбільшу операцію з депортації в історії США. Чиновники вже почали депортувати людей до країн, громадянами яких вони не є.

Речник Білого дому Куш Десаї не відповів на запитання щодо мети уряду, але в електронному листі зазначив, що адміністрація Трампа отримала мандат від виборців на покращення ситуації з безпекою кордонів та дотриманням імміграційного законодавства під час президентства Байдена.

«Вся адміністрація Трампа зосереджена на виконанні цього мандату, а не на довільних цілях, із застосуванням урядового підходу для забезпечення ефективної масової депортації терористів і злочинних нелегальних іноземців», — сказав він.

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Повідомляється, що однією з головних причин, чому адміністрація Трампа навряд чи досягне 1 мільйона депортацій, полягає в різкому зниженні нелегальних перетинів кордону, які традиційно становили більшість депортацій. Після того, як Трамп направив сотні військових до кордону, у березні кількість нелегальних перетинів впала до трохи більш як 7000, що є найнижчим показником за десятиліття.

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