Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік, — експерт — Finance.ua
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Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік, — експерт

Казна та Політика
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Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік, — експерт
Україні буде потрібно завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік, — експерт
В Україні зараз величезне структурне безробіття, заявив глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Країна буде змушена завозити понад 400 тисяч трудових мігрантів на рік.
«У нас із вами величезне структурне безробіття. Тобто на 2 млн фактично безробітних у нас із вами величезний дефіцит людей робітничих спеціальностей: станочників, слюсарів, інженерно-технічних працівників, конструкторів», — пояснив він.
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Водночас, за словами Пендзина, на ринку спостерігається величезний надлишок економістів, юристів та журналістів.
«Тобто при достатньо великій кількості формально безробітних людей у нас із вами величезне структурне безробіття. Наприклад, водіїв вантажних автомобілів ви не знайдете. Причому ситуація є настільки складною, що українські демографи прямим текстом ще в 2024 році сказали, що для того, щоб збалансувати український ринок праці, нам треба кожен рік завозити 450 тисяч трудових мігрантів», — констатував Пендзин.
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За даними Центру економічної стратегії, у 2024 році без роботи залишався кожен сьомий українець. При цьому зазначалося, що через дефіцит кадрів між роботодавцями загострилася конкуренція. Це, своєю чергою, привело до збільшення зарплат.
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За даними порталу Work.ua, у січні 2025 року кількість вакансій на ринку праці в Україні зросла до 94 985 — це на 7% більше, ніж у грудні 2024-го. Найбільший попит — на робочі спеціальності.
За матеріалами:
УНІАН
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