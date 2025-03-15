Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93% — дослідження Work.ua — Finance.ua
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Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93% — дослідження Work.ua

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Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93% — дослідження Work.ua
Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93% — дослідження Work.ua, Фото: freepik
Через три роки після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93%. У лютому 2025 року кількість шукачів роботи досягла одного з найвищих показників за період кадрового дефіциту, який розпочався влітку 2023 року.
Про це йдеться у дослідженні Work.ua
У лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні.
Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93% — дослідження Work.ua
Дослідники зазначають, така тенденція є звичайним явищем на ринку праці: після святкового затишшя рекрутери активізують найм.
Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93% — дослідження Work.ua

Де найбільше вакансій

Найбільш помітно зросла кількість у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській (+6%) областях.

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Але перелік областей, де роботи найбільше, залишився таким же. Третина (34%) від усіх вакансій — у Києві та області. По 9% — на Львівщині й Дніпропетровщині, ще 6% — в Одеській, 3% — в Харківській області. В усіх областях-лідерах у лютому зросла кількість вакансій.
Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93% — дослідження Work.ua

Роботодавці все частіше маркують вакансії позначкою «Перевага ветеранам»

У лютому майже половина (44%) від усіх вакансій припадала на 5 категорій із 28:
  • «Робочі спеціальності, виробництво» — 16 703 вакансії, +5% до січня;
  • «Сфера обслуговування» — 14 535, +5%;
  • «Продаж, закупівля» — 12 450, +5%;
  • «Роздрібна торгівля» — 11 392, +5%;
  • «Логістика, склад, ЗЕД» — 10 314, +4%.
А от де роботи точно побільшало — у сфері агро та топкерівництва.
Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93% — дослідження Work.ua
Ринок праці в лютому помітно поповнився вакансіями на такі посади: ветеринарний лікар (+36% до січня), інженер дронів (+30%), асистент стоматолога (+20%), розвідник (+19%), контент-спеціаліст (+17%), майстер з ремонту, адміністратор ресторану, адміністратор медичної клініки (+16%).
Ще одна позитивна тенденція — роботодавці продовжують активно маркувати вакансії позначкою «Перевага ветеранам» — 4 413 пропозицій роботи, +18% до січня.
Нагадаємо, за словами експертки Марії Абдулліної, керівниці напрямку Робота на одному з кадрових порталів, основними викликами для українського ринку праці в 2025 році є кадровий дефіцит, необхідність адаптації ринку до нових реалій, а також зростаюча роль інклюзії та перекваліфікації працівників.
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За матеріалами:
Finance.ua
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