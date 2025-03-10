Як зміниться ринок праці в Україні в 2025: кого шукатимуть роботодавці — Finance.ua
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Як зміниться ринок праці в Україні в 2025: кого шукатимуть роботодавці

Казна та Політика
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Як зміниться ринок праці в Україні в 2025: кого шукатимуть роботодавці
Як зміниться ринок праці в Україні в 2025: кого шукатимуть роботодавці
У 2025 році український ринок праці буде орієнтований на залучення молоді, жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю.
Роботодавці шукатимуть кандидатів із гнучкими навичками, готових до навчання та адаптації до нових умов. Про це пише nenka.info.
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За словами експертки Марії Абдулліної, керівниці напрямку Робота на одному з кадрових порталів, основними викликами для українського ринку праці в 2025 році є кадровий дефіцит, необхідність адаптації ринку до нових реалій, а також зростаюча роль інклюзії та перекваліфікації працівників.
  • 65% роботодавців прогнозують погіршення кадрової кризи
  • 71% компаній відчули нестачу кваліфікованих спеціалістів.
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Виклики

Бізнеси повинні бути готові адаптуватися до нових викликів, серед яких розширення інклюзивності, перекваліфікація працівників та використання гнучких моделей зайнятості.
Різноманітність і рівність можливостей на ринку праці стають важливими вимогами часу.
Важливою частиною цього процесу є залучення:
  • молоді до 25 років (46% компаній);
  • жінок (34% компаній);
  • студентів (33% компаній);
  • ветеранів, які повертаються до мирного життя.
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Згідно із законопроєктос № 5344-д, який зобов’язує органи влади та приватні підприємства створювати робочі місця для осіб з інвалідністю або сплачувати цільовий внесок.
  • обов’язкове створення робочих місць для осіб з інвалідністю (від 1 місця в компаніях з 8−25 працівниками до 4% від загальної кількості робочих місць у більших компаніях);
  • можливість сплати цільового внеску замість створення робочих місць;
  • фінансова підтримка адаптації робочих місць;
  • соціальний супровід та професійна адаптація працівників.

Інвестиції

Все більше компаній планують інвестувати в розвиток своїх працівників. 56% компаній вже заявили про намір інвестувати в програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації своїх співробітників.
Якщо вам не вистачає грошей до зарплати, то за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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