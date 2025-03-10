Як зміниться ринок праці в Україні в 2025: кого шукатимуть роботодавці — Finance.ua

Як зміниться ринок праці в Україні в 2025: кого шукатимуть роботодавці Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

Як зміниться ринок праці в Україні в 2025: кого шукатимуть роботодавці

У 2025 році український ринок праці буде орієнтований на залучення молоді, жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю.

Роботодавці шукатимуть кандидатів із гнучкими навичками, готових до навчання та адаптації до нових умов. Про це пише Роботодавці шукатимуть кандидатів із гнучкими навичками, готових до навчання та адаптації до нових умов. Про це пише nenka.info

Читайте також Свобода від розкладу: як гнучкий графік трансформує ринок праці

За словами експертки Марії Абдулліної, керівниці напрямку Робота на одному з кадрових порталів, основними викликами для українського ринку праці в 2025 році є кадровий дефіцит, необхідність адаптації ринку до нових реалій, а також зростаюча роль інклюзії та перекваліфікації працівників.

65% роботодавців прогнозують погіршення кадрової кризи

71% компаній відчули нестачу кваліфікованих спеціалістів.

Читайте також Ринок праці в Україні поповнився 50 новими професіями та посадами

Виклики

Бізнеси повинні бути готові адаптуватися до нових викликів, серед яких розширення інклюзивності, перекваліфікація працівників та використання гнучких моделей зайнятості.

Різноманітність і рівність можливостей на ринку праці стають важливими вимогами часу.

Важливою частиною цього процесу є залучення:

молоді до 25 років (46% компаній);

жінок (34% компаній);

студентів (33% компаній);

ветеранів, які повертаються до мирного життя.

Зміна в політиці працевлаштування осіб з інвалідністю

Згідно із законопроєктос № 5344-д, який зобов’язує органи влади та приватні підприємства створювати робочі місця для осіб з інвалідністю або сплачувати цільовий внесок.

обов’язкове створення робочих місць для осіб з інвалідністю (від 1 місця в компаніях з 8−25 працівниками до 4% від загальної кількості робочих місць у більших компаніях);

можливість сплати цільового внеску замість створення робочих місць;

фінансова підтримка адаптації робочих місць;

соціальний супровід та професійна адаптація працівників.

Інвестиції

Все більше компаній планують інвестувати в розвиток своїх працівників. 56% компаній вже заявили про намір інвестувати в програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації своїх співробітників.

Якщо вам не вистачає грошей до зарплати, то за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.