Ринок праці: чи прагне молодь займати керівні посади (дослідження) — Finance.ua

Ринок праці: чи прагне молодь займати керівні посади (дослідження) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Ринок праці: чи прагне молодь займати керівні посади (дослідження)

Сьогодні все більше молодих спеціалістів відмовляються від традиційної кар’єрної драбини, хоча раніше професійне зростання означало поступовий перехід від виконання завдань до керування командами.

Про це пише Work.ua.

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Британська рекрутингова компанія Robert Walters провела опитування серед 2 000 спеціалістів, серед яких 800 респондентів були представниками покоління зумерів (у віці до 27 років), пише видання Financial Times.

Результати свідчать, 50% зумерів не хочуть ставати менеджерами середньої ланки. Майже 70% вважають цю роботу надто стресовою і низькооплачуваною.

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Дві третини молодих працівників зазначили, що готові працювати наполегливо, отримувати більше відповідальності та просуватися кар’єрною драбиною, але вибирають особистісний професійний розвиток замість того, щоб керувати іншими.

Якщо раніше успіх асоціювався з підйомом кар’єрною драбиною, то зараз молоді фахівці переглядають ці правила.

Вони більше цінують:

баланс між роботою та особистим життям;

свободу у виборі формату роботи;

реалізацію своїх цінностей у професії.

Не лише молодь змінює погляди на кар’єрний шлях. Пандемія змусила представників усіх поколінь переосмислити, чи варто жертвувати своїм часом заради традиційної ієрархії.

Що робити компаніям

Якщо молоді співробітники не хочуть займати традиційні керівні позиції, роботодавцям потрібно адаптуватися.

Ось кілька можливих рішень:

Гнучкіші варіанти розвитку: не всі лідери мають бути менеджерами. Можливість кар’єрного зростання має передбачати також інші позиції.

не всі лідери мають бути менеджерами. Можливість кар’єрного зростання має передбачати також інші позиції. Перегляд ролі керівника: менеджер не має бути просто адміністратором, а ще наставником, який розвиває команду.

менеджер не має бути просто адміністратором, а ще наставником, який розвиває команду. Навчання лідерів: ефективне керівництво — це не лише контроль, а й підтримка, мотивація та чіткі орієнтири для співробітників.

500 тисяч працівників. Конкуренція між державними установами та приватними компаніями стала одним із головних викликів на ринку праці. Раніше йшлося про те, що Україні не вистачатиме понадпрацівників. Конкуренція між державними установами та приватними компаніями стала одним із головних викликів на ринку праці.

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