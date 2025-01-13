Україні не вистачатиме понад 500 тисяч працівників: що відбувається на ринку праці — Finance.ua
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Україні не вистачатиме понад 500 тисяч працівників: що відбувається на ринку праці

Особисті фінанси
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Україні не вистачатиме понад 500 тисяч працівників: що відбувається на ринку праці
Україні не вистачатиме понад 500 тисяч працівників: що відбувається на ринку праці, freepik
Конкуренція між державними установами та приватними компаніями стала одним із головних викликів на ринку праці. У 2025 році наша держава може зіткнутися з нестачею понад півмільйона кваліфікованих працівників.
Брак кваліфікованих кадрів уже зараз суттєво впливає на динаміку зарплат, що в контексті зростання ВВП викликає питання в економістів. Таку думку озвучив президент Конфедерації роботодавців Михайло Мірошниченко, інформує 24 Канал.
«ВВП зростає на 4%, а заробітні плати збільшуються на 14%. Так, зростання зарплат має бути більшим, ніж зростання цін і ВВП, але не в таких пропорціях», — сказав Мірошниченко.
За словами експерта, державний сектор приваблює стабільністю, тоді як приватний готовий пропонувати вищі зарплати, щоб залучити кваліфікованих спеціалістів. Це призводить до зростання плинності кадрів і загострення боротьби за кваліфікованих фахівців.
Основні чинники, що впливають на ситуацію:
  • Еміграція: через війну та економічну нестабільність багато українців виїхали до Європи у пошуках вищого доходу.
  • Демографічний спад: зменшення кількості працездатного населення створює додатковий дефіцит робочої сили.
  • Непопулярність технічних професій: молодь дедалі менше обирає робітничі спеціальності, а це порушує баланс на ринку праці.
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На думку Мірошниченка, розв’язання проблеми потребує системного підходу. Мова і про популяризацію технічних професій, і про створення умов для повернення українців із-за кордону та модернізацію трудових відносин.
Раніше Європейська Бізнес Асоціація провела дослідження, яке показало, що 46% компаній планують розширення штату, 7% мають намір скоротити чисельність працівників, а 47% не планують змін у кадровій політиці.
Основними викликами для ринку праці залишаються:
  • дефіцит робочої сили,
  • невідповідність очікувань зарплати кандидатів можливостям бізнесу,
  • мобілізація,
  • відтік персоналу за кордон.
За матеріалами:
Телеканал 24
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