Україні не вистачатиме понад 500 тисяч працівників: що відбувається на ринку праці — Finance.ua

Україні не вистачатиме понад 500 тисяч працівників: що відбувається на ринку праці Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Україні не вистачатиме понад 500 тисяч працівників: що відбувається на ринку праці, freepik

Конкуренція між державними установами та приватними компаніями стала одним із головних викликів на ринку праці. У 2025 році наша держава може зіткнутися з нестачею понад півмільйона кваліфікованих працівників.

Брак кваліфікованих кадрів уже зараз суттєво впливає на динаміку зарплат, що в контексті зростання ВВП викликає питання в економістів. Таку думку озвучив президент Конфедерації роботодавців Михайло Мірошниченко, інформує 24 Канал.

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«ВВП зростає на 4%, а заробітні плати збільшуються на 14%. Так, зростання зарплат має бути більшим, ніж зростання цін і ВВП, але не в таких пропорціях», — сказав Мірошниченко.

За словами експерта, державний сектор приваблює стабільністю, тоді як приватний готовий пропонувати вищі зарплати, щоб залучити кваліфікованих спеціалістів. Це призводить до зростання плинності кадрів і загострення боротьби за кваліфікованих фахівців.

Основні чинники, що впливають на ситуацію:

Еміграція: через війну та економічну нестабільність багато українців виїхали до Європи у пошуках вищого доходу.

Демографічний спад: зменшення кількості працездатного населення створює додатковий дефіцит робочої сили.

Непопулярність технічних професій: молодь дедалі менше обирає робітничі спеціальності, а це порушує баланс на ринку праці.

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На думку Мірошниченка, розв’язання проблеми потребує системного підходу. Мова і про популяризацію технічних професій, і про створення умов для повернення українців із-за кордону та модернізацію трудових відносин.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація провела дослідження, яке показало, що 46% компаній планують розширення штату, 7% мають намір скоротити чисельність працівників, а 47% не планують змін у кадровій політиці.

Основними викликами для ринку праці залишаються:

дефіцит робочої сили,

невідповідність очікувань зарплати кандидатів можливостям бізнесу,

мобілізація,

відтік персоналу за кордон.

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