Як змінювався ринок праці в Україні від початку повномасштабного вторгнення — Finance.ua

Як змінювався ринок праці в Україні від початку повномасштабного вторгнення Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

З початку повномасштабної війни в Україні ринок праці суттєво змінився, проявивши здатність до адаптації в умовах економічних викликів і мобілізації. Значні зміни торкнулися як рівня заробітних плат, так і кількості пропозицій з працевлаштування порівняно з 2022 роком.

Про це свідчить аналіз кадрового порталу Robota.ua.

Як змінювалася зарплата

З середини 2024 року спостерігалося зростання пропонованих роботодавцями заробітних плат, яке збігалося із підвищенням очікувань кандидатів.

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У січні 2022 року середня пропонована зарплата складала 16,57 тис. грн, а очікування працівників — 17 тис. грн.

До жовтня 2024 року ці показники зросли: роботодавці пропонували 21,53 тис. грн, тоді як претенденти очікували 23,73 тис. грн.

Також до кінця поточного року вдалося досягти близько 90% від довоєнного рівня вакансій.

Найбільший попит на працівників у таких професіях:

торгівля;

логістика;

сільське господарство.

І далі залишається чималий попит на цифрових фахівців, зокрема SMM-менеджерів та інтернет-маркетологів.

Бонуси від роботодавців

Роботодавці повернули бонуси у вигляді медстрахування або корпоративних обідів.

Компанії збільшили інвестиції в навчання, а також у перекваліфікацію співробітників. Також було запроваджено програми для підтримки ветеранів.

Дедалі більше компаній на тлі війни пропонують жінкам професії, які вважаються чоловічими.

Крім того, спостерігалося зростання частки вакансій із гнучким або дистанційним форматом на 8−9%.

Однак низка професій надалі вимагає присутності на робочому місці: стосується продавців, барменів, будівельників. З огляду на це, частка віддаленої роботи особливо не змінилася порівняно з показником до війни.

Нагадаємо, за словами старшого економіста ЦЕС Володимира Ланди, у 2024 році середня зарплата українців зросла на 4 тисячі гривень, або 22,3%, досягнувши 21 946 грн. Проте значну частину приросту, а саме 9,7%, «з'їдає» інфляція.

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