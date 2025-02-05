Дисбаланс на ринку праці: у яких сферах найбільше бракує фахівців — Finance.ua

Дисбаланс на ринку праці: у яких сферах найбільше бракує фахівців
Незважаючи на прогресуючий дефіцит кадрів, з яким стикнулися українські компанії, багато спеціалістів скаржаться на свою незатребуваність та труднощі з працевлаштуванням. З огляду на це дедалі більше фахівців погоджуються на зміну професії задля того, аби знайти роботу або отримувати більшу зарплату. Такі дані отримали експерти компанії GRC.ua в результаті дослідження «Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік».
Останні роки український бізнес відчуває наростаючу проблему кадрового голоду. Компанії не можуть знайти спеціалістів з необхідними знаннями та навичками. Якщо ще кілька років тому дефіцит кадрів стосувався переважно робітничих професій, то зараз компанії наголошують на проблемі найму на всі категорії працівників.
Кілька років поспіль HR-фахівці озвучують необхідність постійного навчання та розвитку співробітників під потреби бізнесу. Але раніше це було зумовлено динамізмом ринків, розвитком технологій, мінливим характером роботи. Наприкінці 2024 року чверть (26%) опитаних роботодавців підкреслили наростаючу проблему невідповідності існуючої потреби у спеціалістах з певними навичками, вміннями та тих фахівців, що є на ринку праці.
Працівники теж розуміють цю проблему, стикаючись із незатребуваністю своїх вмінь та навичок роботодавцями. Кожен п’ятий (21%) опитаний спеціаліст зізнався, що має проблеми працевлаштування через зменшення кількості вакансій у їх професії.
Найбільш відчутна ця проблема у таких професійних сферах:
- HoReCa;
- Нафтогазова сфера;
- Управління персоналом;
- Державна служба/некомерційні організації;
- Важка промисловість, видобувна промисловість, енергетика;
- Сфера обслуговування.
Навіть ІТ-спеціалісти, які традиційно були затребуваними на ринку праці та не відчували проблем із працевлаштуванням, відчувають сьогодні зменшення кількості вакансій у своїй сфері та збільшення термінів пошуку нової роботи.
Відтак проблема незатребуваності деяких професій на ринку праці спонукає все більше спеціалістів перенавчатися, освоювати нові навички.
- За останній рік збільшилася кількість тих, хто хоче здобути нову професію аби стати більш затребуваним спеціалістом та отримувати більшу заробітну плату. Якщо у 2023 році такий намір озвучували 54% опитаних фахівців, то у 2024 році таку відповідь дали вже 63% спеціалістів.
- Зменшилася кількість тих, хто не готовий навчатися новій професії та освоювати щось нове. У 2023 році категоричними у своєму небажанні перепрофілюватися були 24% опитаних спеціалістів. За рік ця категорія зменшилася на 5%.
Вже здобуває нову професію кожен десятий опитаний (12%), планує це зробити 9% респондентів.
Дуже важливим є той факт, що серед опитаних спеціалістів переважна більшість (82%) бажають залишитися в Україні, працювати на своєму місці або ж знайти нову роботу попри складнощі із працевлаштуванням. При цьому все частіше лунає думка, що держава має опікуватися працездатним населенням.
На думку українців, вкрай важливими є державні програми з професійного навчання та перенавчання. Про це висловився кожен п’ятий опитаний фахівець. Також необхідна державна допомога в пошуку роботи, на цьому наголосили 19% респондентів.
Дані були отримані в результаті дослідження, проведеного експертами компанії GRC.ua у вересні-листопаді 2024 року. В опитуванні взяли участь 9343 респонденти. Дослідження охопило всі сектори економіки та професійні сфери по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та півострова Крим.
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