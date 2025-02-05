Дисбаланс на ринку праці: у яких сферах найбільше бракує фахівців — Finance.ua

Дисбаланс на ринку праці: у яких сферах найбільше бракує фахівців Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Дисбаланс на ринку праці: у яких сферах найбільше бракує фахівців

незатребуваність та труднощі з працевлаштуванням. З огляду на це дедалі більше фахівців погоджуються на зміну професії задля того, аби знайти роботу або отримувати більшу зарплату. Такі дані отримали експерти компанії Незважаючи на прогресуючий дефіцит кадрів, з яким стикнулися українські компанії, багато спеціалістів скаржаться на своюЗ огляду на це дедалі більше фахівцівзадля того, аби знайти роботу або отримувати більшу зарплату. Такі дані отримали експерти компанії GRC.ua в результаті дослідження «Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік».

Останні роки український бізнес відчуває наростаючу проблему кадрового голоду. Компанії не можуть знайти спеціалістів з необхідними знаннями та навичками. Якщо ще кілька років тому дефіцит кадрів стосувався переважно робітничих професій, то зараз компанії наголошують на проблемі найму на всі категорії працівників.

Кілька років поспіль HR-фахівці озвучують необхідність постійного навчання та розвитку співробітників під потреби бізнесу. Але раніше це було зумовлено динамізмом ринків, розвитком технологій, мінливим характером роботи. Наприкінці 2024 року чверть (26%) опитаних роботодавців підкреслили наростаючу проблему невідповідності існуючої потреби у спеціалістах з певними навичками, вміннями та тих фахівців, що є на ринку праці.

Працівники теж розуміють цю проблему, стикаючись із незатребуваністю своїх вмінь та навичок роботодавцями. Кожен п’ятий (21%) опитаний спеціаліст зізнався, що має проблеми працевлаштування через зменшення кількості вакансій у їх професії.

Найбільш відчутна ця проблема у таких професійних сферах:

HoReCa;

Нафтогазова сфера;

Управління персоналом;

Державна служба/некомерційні організації;

Важка промисловість, видобувна промисловість, енергетика;

Сфера обслуговування.

Навіть ІТ-спеціалісти, які традиційно були затребуваними на ринку праці та не відчували проблем із працевлаштуванням, відчувають сьогодні зменшення кількості вакансій у своїй сфері та збільшення термінів пошуку нової роботи.

Відтак проблема незатребуваності деяких професій на ринку праці спонукає все більше спеціалістів перенавчатися, освоювати нові навички.

За останній рік збільшилася кількість тих, хто хоче здобути нову професію аби стати більш затребуваним спеціалістом та отримувати більшу заробітну плату. Якщо у 2023 році такий намір озвучували 54% опитаних фахівців, то у 2024 році таку відповідь дали вже 63% спеціалістів.

Зменшилася кількість тих, хто не готовий навчатися новій професії та освоювати щось нове. У 2023 році категоричними у своєму небажанні перепрофілюватися були 24% опитаних спеціалістів. За рік ця категорія зменшилася на 5%.

Вже здобуває нову професію кожен десятий опитаний (12%), планує це зробити 9% респондентів.

Дуже важливим є той факт, що серед опитаних спеціалістів переважна більшість (82%) бажають залишитися в Україні, працювати на своєму місці або ж знайти нову роботу попри складнощі із працевлаштуванням. При цьому все частіше лунає думка, що держава має опікуватися працездатним населенням.

На думку українців, вкрай важливими є державні програми з професійного навчання та перенавчання. Про це висловився кожен п’ятий опитаний фахівець. Також необхідна державна допомога в пошуку роботи, на цьому наголосили 19% респондентів.

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Дані були отримані в результаті дослідження, проведеного експертами компанії GRC.ua у вересні-листопаді 2024 року. В опитуванні взяли участь 9343 респонденти. Дослідження охопило всі сектори економіки та професійні сфери по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та півострова Крим.

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