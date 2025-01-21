Професійне навчання від служби зайнятості: як це працює — Finance.ua

Професійне навчання від служби зайнятості: як це працює Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Професійне навчання від служби зайнятості: як це працює

У 2024 році в Києві було видано майже 730 ваучерів на навчання від Державної служби зайнятості. Також майже 700 зареєстрованих безробітних пройшли професійне навчання.

Тому у відомстві вирішили надагадати про послуги з професійного навчання для клієнтів і назвати основні напрями професійного навчання.

1. Навчання зареєстрованих безробітних

Люди, що мають статус зареєстрованого безробітного, можуть отримати сертифікат, який дає право на професійне навчання в закладах освіти, які мають ліцензію на цей вид надання послуг, або індивідуальне навчання на робочому місці (на виробництві) чи стажування у роботодавця.

Сертифікат покриває вартість навчання в розмірі до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це 30 280 грн.

Також компенсуються витрати на проживання та проїзд до навчального закладу на період навчання.

2. Ваучер на навчання

Це документ, який дозволяє певним категоріям громадян навчатися за однією зі 155 професій та спеціальностей, перелік яких затверджено Міністерством економіки України. Ваучер можуть отримати люди віком 45+, ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю тощо. Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це 30 280 грн. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то людина доплачує різницю самостійно.

3. Навчання учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю внаслідок війни в центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості

Служба зайнятості пропонує ветеранам пройти безоплатне професійне навчання, незалежно від рівня їхньої освіти. У восьми сучасних центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості можна опанувати одну з 97 робітничих професій або пройти підвищення кваліфікації за понад 400 освітніми програмами.

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Навчання триває до 6 місяців та може проходити в зручному для ветерана форматі: очно, дистанційно або за дуальною формою. Служба зайнятості забезпечує безоплатне проживання та компенсує витрати на проїзд. Для ветеранів з інвалідністю І групи ці умови поширюються також на людей, які їх супроводжують.

Подати заявку можна онлайн . Після успішного завершення навчання випускники отримують документ державного зразка.

4. Навчання жінок за професіями, в яких традиційно домінували чоловіки

У листопаді 2024 року уряд запустив новий проєкт, за яким українки зможуть опанувати понад 30 професій у сферах, де вони були раніше менше представлені. Згідно з умовами програми навчання жінок буде здійснюватися на замовлення роботодавця.

Серед професій, які жінки зможуть отримати:

водійка трамвая, тролейбуса, навантажувача;

операторка верстатів з програмним керуванням;

фрезерувальниця;

майстерка з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики та інші.

Як оплачується навчання

Служба зайнятості здійснює оплату навчання в розмірі, який не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні — 30 280 грн).

У разі, якщо вартість навчання перевищує цей розмір, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.

«Завдяки програмам навчання від служби зайнятості охочі й у 2025 році зможуть реалізувати свій професійний потенціал. Йдеться про професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації. Це допоможе бути конкурентними на ринку праці та сприятиме успішному працевлаштуванню», — зазначив директор Київської служби зайнятості Дмитро Новицький.

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