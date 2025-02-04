Огляд IT-ринку праці: рекорд вакансій з початку війни, але конкуренція зростає — Finance.ua
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Огляд IT-ринку праці: рекорд вакансій з початку війни, але конкуренція зростає

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Огляд IT-ринку праці: рекорд вакансій з початку війни, але конкуренція зростає
Огляд IT-ринку праці: рекорд вакансій з початку війни, але конкуренція зростає
У січні компанії опублікували на jobs.dou.ua 6445 вакансій. Це найбільше від початку повномасштабного вторгнення. Проти грудня додалася 1861 вакансія. Окрім того, нинішній показник — це на 1,4 тисячі більше, ніж у січні торік.
Про це повідомляє DOU.
Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua з січня 2022 по січень 2025
Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua з січня 2022 по січень 2025, Інфографіка: DOU
У січні лише одна категорія вакансій не мала приросту — DBA, в усіх інших позитивна динаміка.
У п’ятірці напрямів за кількістю вакансій у січні: Marketing — 722, Sales — 382, QA — 381, Analyst — 359 та Front-end — 324.
Найбільший приріст мали: Marketing — +204 вакансії за місяць, Sales — +143 вакансії та Front-end — + 119.
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Деякі категорії уперше перевищили рівень, який був до повномасштабки, або досягли його — це Architect (48 вакансій), Design (278), Product Manager (204), SEO (72), Support (209). Однак кількість вакансій для розробників, QA та багатьох інших технічних спеціалізацій поки що далека від показників трирічної давнини.
У miltech-вакансій рекорд — 312 у січні. Кількість відгуків теж зросла, майже досягнувши рівня жовтня.
Кількість miltech-вакансій та відгуків на них, динаміка з квітня 2023 по січень 2025
Кількість miltech-вакансій та відгуків на них, динаміка з квітня 2023 по січень 2025, Інфографіка: DOU
Попри разюче зростання кількості вакансій у січні, середня кількість відгуків зросла до 26,6. Кількість кандидатів, що відгукувались на вакансії (20,4 тисячі), і самих відгуків (124 тисячі) у січні рекордна.
Середня кількість відгуків на одну вакансію, динаміка з січня 2022 по січень 2025
Середня кількість відгуків на одну вакансію, динаміка з січня 2022 по січень 2025, Інфографіка: DOU
У 33 категоріях у січні конкуренція незначно зросла, у 22 — зменшилася.
Найбільш конкурентною категорією у січні залишився Front-end — 94,6 відгуку. За ним QA — 70,7. У тестувальників уперше від липня середня кількість відгуків зросла.
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У середньому понад 40 відгуків на вакансію мали ще категорії Design, Java, Project Manager, React Native. У HR нині 35,3 відгуку на вакансію. У січні торік — 53,2. У більшості розробницьких категорій конкуренція зросла.
Середня кількість відгуків на одну вакансію з січня 2022 по січень 2025, динаміка за категоріями
Середня кількість відгуків на одну вакансію з січня 2022 по січень 2025, динаміка за категоріями, Інфографіка: DOU
Середня кількість відгуків на одну вакансію з січня 2022 по січень 2025, динаміка за категоріями
Середня кількість відгуків на одну вакансію з січня 2022 по січень 2025, динаміка за категоріями, Інфографіка: DOU
Нагадаємо, за даними дослідження DOU, Engineering Managers залишаються фахівцями з найвищими зарплатами. Дещо нижча медіана у Chief Product Office. Продовжують зростати зарплати Product Owners та Delivery Managers.
У застосунку «Резерв+» наразі доступно 169 активних IT-вакансій у Силах оборони України. Це на 28% більше, ніж у грудні, коли було зафіксовано 132 вакансії. Порівняно з груднем, збільшилася кількість вакансій за напрямом системного адміністрування, особливо у бойових підрозділах.
За матеріалами:
Dou
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