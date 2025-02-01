Кількість IT-вакансій у Силах оборони України зросла на 28% — Finance.ua
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Кількість IT-вакансій у Силах оборони України зросла на 28%

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Кількість IT-вакансій у Силах оборони України зросла на 28%
Кількість IT-вакансій у Силах оборони України зросла на 28%
У застосунку «Резерв+» наразі доступно 169 активних IT-вакансій у Силах оборони України. Це на 28% більше, ніж у грудні, коли було зафіксовано 132 вакансії.
Про це повідомили у рекрутинговій агенції Lobby X, що співпрацює з Міністерством оборони України.

Найбільш затребувані спеціалісти

За даними агенції, порівняно з груднем, збільшилася кількість вакансій за напрямом системного адміністрування, особливо у бойових підрозділах.
Загалом у січні найбільше шукають таких фахівців:
  • спеціалістів із захисту інформації;
  • фахівців із кібербезпеки;
  • системних адміністраторів.
Середній конкурс на місце у січні знизився до 10 кандидатів, тоді як у грудні він становив 15.
Найактивніше IT-фахівців шукають структурні підрозділи Сил Оборони — Міністерство оборони та інші спеціалізовані підрозділи.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Djinni, в українському IT найлегше знайти роботу для кандидатів без досвіду у технічній підтримці (Support), а для сеньйорів — у Data Science. Без урахування досвіду роботи легше знайти роботу для Lead Generation;
  • 27% українських айтівців мають додаткові проєкти, окрім основної роботи в ІТ. Найчастіше — це друга (а деколи і третя) робота в індустрії, пет-проєкт, ІТ-волонтерство чи менторство. Проте не завжди додаткові проєкти айтівців пов’язані з ІТ. 8% мають додаткову зайнятість поза ІТ: у 6% це додаткова робота, у 3% — волонтерство;
  • Grammarly та MacPaw залишаються серед найбажаніших компаній, в яких хотіли б працювати українські айтівці. До числа найпривабливіших компаній увійшли mono та NVIDIA.
За матеріалами:
Dou
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