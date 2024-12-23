Ринок праці в Україні поповнився 50 новими професіями та посадами — Finance.ua

Ринок праці в Україні поповнився 50 новими професіями та посадами Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Ринок праці в Україні поповнився 50 новими професіями та посадами

Міністерство економіки внесло до Класифікатора професій 50 нових професій і посад, які стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності. Також міністерство скасувало 42 застарілі назви професій, серед яких «Інструктор з організації роботи народних дружин», «Викладач із соціальної педагогіки», «Прокурор-криміналіст», та змінило 34 професійні назви робіт.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Професії та посади повинні відповідати вимогам часу та потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій в Класифікаторі. Крім того, нові професії, зокрема ті, які стосуються розмінування, медичної сфери тощо, відкривають нові можливості для громадян та сприяють формуванню нових напрямів діяльності, які виникли у зв’язку з війною та необхідністю подолання її наслідків», — повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зміни в назвах посад

За пропозицією Міністерства охорони здоров’я осучаснено 8 назв посад у сфері охорони здоров’я, та внесено нові назви професій: «Нутриціолог», «Професіонал з медичної статистики».

За ініціативою Національної поліції Класифікатор доповнено новим класифікаційним угрупованням «Слідчі (поліція)». До нього віднесли 6 назв слідчих поліцейських: «Слідчий (поліція)», «Старший слідчий в особливо важливих справах», «Слідчий-криміналіст (поліція)» та інші.

Читайте також Спеціальності, у яких зросли оклади

52 професії приведено у відповідність до законодавства у сфері правосуддя, судоустрою та прокуратури — за пропозицією Офісу Генерального прокурора, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя та Асоціації правників України. Зокрема назву посади «Юрисконсульт» змінено на «Юрисконсульт (радник юридичний)».

Ще 18 професій приведено у відповідність до законодавства у сфері медіа — за пропозицією Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Зокрема внесені нові назви «Автор текстів (копірайтер)», «Автор промов» та «Відеограф».

Нові назви професій:

за ініціативи Міністерства економіки — «Майстер з експлуатації та ремонту роботизованих та мехатронних систем»;

Державної служби з надзвичайних ситуацій — «Оператор Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»;

Міністерства розвитку громад та територій — «Агент станційний», «Оператор при черговому по району (на залізничному транспорті)»;

Міністерства молоді та спорту — «Менеджер (управитель) спортивної діяльності»;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації — 4 назви професій сфери захисту та стійкості критичної інфраструктури, серед яких «Аналітик з оцінки ризиків, загроз та стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури» та «Фахівець із захисту та стійкості об’єктів критичної інфраструктури».

Читайте також Чи зростуть доходи українців у 2025 році — прогноз ICU

На сьогодні у Класифікатор професій включено 9 180 професійних назв робіт (професії, посади, заняття), які систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.