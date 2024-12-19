Спеціальності, у яких зросли оклади — Finance.ua

Спеціальності, у яких зросли оклади Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Спеціальності, у яких зросли оклади

В Україні станом на грудень 2024-го середня зарплата складає 22,5 тис. грн. За рік вона зросла на 22%. При тому для деяких спеціальностей відбулося різке зростання заробітних плат. Наприклад, середня зарплата ортодонта збільшилась майже в два рази: з 25 тис. грн до 47,5 тис. грн (на 90%).

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Про це йдеться в даних великого кадрового порталу. Так, зростання заробітних плат більше ніж на 50% в 2024-му також відбулось для таких спеціальностей: продюсер, кредитний експерт, інструктор в автошколу, теплотехнік, керуючий мережі магазинів.

Перелік, для кого найбільше зросли зарплати:

Ортодонт — 47 500 грн (+90%)

Продюсер — 45 000 грн (+58%)

Кредитний експерт — 23 500 грн (+57%)

Інструктор в автошколу — 35 000 грн (+56%)

Теплотехнік — 35 000 грн (+56%)

Керуючий мережі магазинів — 30 000 грн (+50%)

Фармер — 60 000 грн (+50%)

Колектор — 30 000 грн (+46%)

Плиточник — 40 000 грн (+45%)

Працівник лінії роздачі — 19 500 грн (+44%)

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«Середня зарплата в Україні — 22 500 грн. Це на 22% більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 192 688 вакансій, розміщених на Work.ua в Україні за останні 3 місяці», — зазначають на сайті.

Нагадаємо, в Україні в 2025 році середня зарплата збільшиться з 21,8 тис. до 24,3 тис. грн. Тобто за рік у середньому українці зароблятимуть на 10,5% більше. При цьому інфляція має бути на рівні близько 9,5%. Тобто реальний розмір зарплат (якщо врахувати зростання цін) зросте лише на 1%. Водночас мінімальну зарплату заморозять на рівні 8000 грн, тобто реальні доходи українців з мінімалкою впадуть принаймні на 9,5%.

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В Україні уряд затвердив постанову № 1332, якою ввів нову вимогу для бронювання співробітників. Усі критичні підприємства мають виплачувати середню зарплату, розмір якої не менший ніж 2,5 мінімалки (20 тис. грн) упродовж останнього кварталу. Працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату щонайменше місяць цього кварталу.

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