Чи зростуть доходи українців у 2025 році — прогноз ICU Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Чи зростуть доходи українців у 2025 році — прогноз ICU

Темпи зростання економіки України у 2025 році знизяться до 3,4% порівняно з очікуваним результатом за підсумками 2024 року в 4%. Одночасно з цим інфляція сповільниться з 11,5% до 7%.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі Інвестиційної групи ICU.

«Економічне зростання ослабне наступного року через деяке зниження фіскального дефіциту та уповільнення зростання доходів населення. Інфляція неприємно здивувала останніми місяцями, проте ми бачимо хороші передумови для її уповільнення до рівня 7% наприкінці наступного року. Це означає, що НБУ зможе перейти до пом’якшення монетарної політики в другому півріччі 2025 року», — розповів голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

При цьому середньорічну інфляцію поточного року аналітики оцінюють на рівні 6,3%, а наступного очікують цей показник на рівні 9,9%.

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ICU прогнозує, що номінальний ВВП України у 2025 році становитиме $203 млрд, порівняно з поточним прогнозом на 2024 рік у $191 млрд.

Ключовими факторами, що сприяють зростанню економіки поточного року, названо: внутрішнє приватне споживання, підвищення зарплат співробітникам в умовах жорсткої конкуренції за кадри, а також стабільний експорт через Чорноморський коридор.

Експерти ICU вважають, що темпи зростання приватного споживання домогосподарств дещо знизяться через повільніше зростання доходів. Хоч конкуренція за робочу силу підживлює зростання зарплат у приватному секторі, проте їхнє збільшення в держсекторі істотно сповільниться через незмінний рівень мінімальної зарплати порівняно з цим роком. У зв’язку з цим стримувальним для зростання споживання фактором виступає також і підвищення військового збору з 1,5% до 5%, що обмежуватиме зростання доходів, зазначають аналітики.

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Вони також не очікують істотних змін щодо експорту і вказують, що перебої в постачанні електроенергії залишатимуться обмежувальним фактором для економіки надалі.

ICU оцінює рівень безробіття у 2024 році в 15%, і передбачає його зниження до 12% у 2025-му.

Аналітики прогнозують, що міжнародні резерви України за підсумками 2024 року будуть на рівні $44,1 млрд, а за підсумками наступного — $43 млрд.

офіційний курс гривні опуститься до 42 грн/$1, а наступного — до 45,7 грн/$1. Середньорічний курс у 2025 році експерти прогнозують на рівні 43,3 грн/$1. Водночас, за їхніми очікуваннями, наприкінці 2024 рокуопуститься до 42 грн/$1, а наступного — до 45,7 грн/$1. Середньорічний курс у 2025 році експерти прогнозують на рівні 43,3 грн/$1.

Держборг, згідно з їхніми розрахунками, за підсумками цього року досягне 90% ВВП, а 2025 року зросте до 94,1%.

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