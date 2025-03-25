Адміністрація Трампа позбавила правового статусу понад 500 тисяч мігрантів — Finance.ua

Адміністрація Трампа позбавила правового статусу понад 500 тисяч мігрантів Сьогодні 06:51 — Світ

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про припинення правового статусу для понад 500 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які перебувають у США за програмами умовного статусу, введеними за часів президентства Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN

Мігранти, які брали участь у цих програмах, отримали наказ залишити країну до 24 квітня, що є терміном у 30 днів після публікації оголошення в федеральному реєстрі.

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Як відомо, ще у січні Міністерство внутрішньої безпеки США анонсувало поступове припинення програм умовного статусу, які дозволяли певним мігрантам тимчасово жити та працювати в США.

У заяві міністерства йдеться, що адміністрація Байдена зловживала програмою гуманітарного умовного статусу, дозволяючи без обмежень в’їзд мігрантів з різних країн.

«Адміністрація Байдена-Гарріс зловживала програмою гуманітарного умовного статусу, дозволяючи 1,5 мільйона мігрантів без розбору потрапити в нашу країну. Це було зупинено з першого дня адміністрації Трампа. Ця дія поверне програму гуманітарного статусу до її початкової мети — розглядати мігрантів індивідуально», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, ранiше у ЗМI повiдомляли, що адміністрація Дональда Трампа найближчим часом анулює тимчасовий правовий статус 530 тисяч мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, наданий за президентства Джо Байдена.

22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Також Трамп доручив депортувати тих, хто незаконно проникнув до США через південний кордон.

Крім того, Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило дію програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в США, зокрема ключову ініціативу, яка надає можливість в’їзду для українців.

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