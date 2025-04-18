SpaceX став фаворитом у тендері на будівництво протиракетного щита «Золотий купол» — Reuters Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, стала фаворитом у боротьбі за проєкт протиракетної оборони президента Дональда Трампа «Золотий купол» (Golden Dome). У рамках тендеру також змагаються виробник програмного забезпечення Palantir та виробник безпілотників Anduril.

Про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела.

Трамп назвав ракетну атаку «найкатастрофічнішою загрозою», з якою можуть стикнутися Сполучені Штати. Будівництво Golden Dome викликало значний інтерес з боку зростаючої бази оборонних стартапів технологічного сектору.

Як зазначає агентство, усі три компанії були започатковані підприємцями, які були основними політичними прихильниками Трампа. Маск пожертвував понад чверть мільярда доларів, щоб допомогти Трампу обратися, і тепер є спеціальним радником президента, працюючи над скороченням державних видатків через свій Департамент ефективності уряду.

Незважаючи на позитивні сигнали Пентагону групі SpaceX, деякі джерела наголосили, що процес ухвалення рішення щодо проекту Trump Golden Dome знаходиться на ранніх стадіях. Його остаточна структура та те, хто буде обраний для роботи над ним, можуть кардинально змінитись у найближчі місяці.

В останні тижні три компанії зустрічалися з високопосадовцями адміністрації Трампа і Пентагону, щоб представити свій план, в рамках якого буде побудовано і запущено від 400 до більш ніж 1000 супутників, які будуть обертатися по всьому світу для виявлення ракет та відстеження їхнього переміщення. Окремий флот із 200 ударних супутників, озброєних ракетами чи лазерами при загрозі ракетного удару по США збиватимуть ворожі ракети. Однак SpaceX не братиме участі у озброєнні супутників.

На думку журналістів, якщо група на чолі зі SpaceX виграє контракт Golden Dome, це стане найбільшою перемогою Кремнієвої долини у прибутковій галузі оборонних контрактів та ударом по традиційним підрядникам.

Як зазначив один американський чиновник, Пентагон отримав заявки від більш ніж 180 компаній, які бажають допомогти у розробці та будівництві «Золотого купола», включаючи такі оборонні стартапи, як Epirus, Ursa Major та Armada.

За словами двох офіційних осіб Міністерства оборони США, ключову роль у прийнятті рішень щодо проекту Golden Dome відіграватиме Стів Файнберг, друга особа у Пентагоні Файнберг був співзасновником Cerberus Capital Management, яка інвестувала в передову галузь гіперзвукових ракет, але не SpaceX.

Деякі з тих, хто був знайомий з ходом обговорень про створення Golden Dome, заявили, що незрозуміло, чи зможе група SpaceX ефективно створити систему з використанням нових технологій, здатну захистити Сполучені Штати від нападу.

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