Samsung зменшить виступ камери у смартфонах — Finance.ua

Samsung зменшить виступ камери у смартфонах Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

Samsung зменшить виступ камери у смартфонах

З’явилася інформація, що Samsung працює над створенням нових металізованих лінз, які зроблять смартфони та окуляри віртуальної реальності тоншими та зручнішими.

Для цього Samsung співпрацює з Похангським університетом науки та технології (POSTECH) у Південній Кореї. Нова технологія називається Metalens.

Спільну статтю інженерів Samsung та фахівців POSTECH опубліковано в науковому журналі Nature Communications. Згідно з інформацією порталу GizmoChina, ці лінзи зроблені з металу і складаються з дуже маленьких наноструктур, які тонші за людське волосся. Вони допомагають світлу проходити через лінзу, покращуючи її роботу. Дослідники створили спосіб, що дозволяє лінзам працювати краще та бути міцнішим. Це дозволило зробити лінзи тоншими і легшими.

🔊 Читати чи слухати? Обирати вам. На Finance.ua вже доступний аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин.

Також команда показала, як технологія працює в окулярах віртуальної реальності. Фахівці використовували інфрачервону камеру, яка може точно відстежувати рухи очей та розпізнавати райдужну оболонку ока. Зображення стало чіткішим, що покращило якість роботи окулярів.

Samsung має намір використовувати цю технологію і для камер у звичайних смартфонах. Це допоможе зменшити розмір камер та прибрати їх виступи на корпусі телефонів.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.