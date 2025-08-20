Samsung зменшить виступ камери у смартфонах — Finance.ua
укр
Samsung зменшить виступ камери у смартфонах

З’явилася інформація, що Samsung працює над створенням нових металізованих лінз, які зроблять смартфони та окуляри віртуальної реальності тоншими та зручнішими.
Для цього Samsung співпрацює з Похангським університетом науки та технології (POSTECH) у Південній Кореї. Нова технологія називається Metalens.
Спільну статтю інженерів Samsung та фахівців POSTECH опубліковано в науковому журналі Nature Communications. Згідно з інформацією порталу GizmoChina, ці лінзи зроблені з металу і складаються з дуже маленьких наноструктур, які тонші за людське волосся. Вони допомагають світлу проходити через лінзу, покращуючи її роботу. Дослідники створили спосіб, що дозволяє лінзам працювати краще та бути міцнішим. Це дозволило зробити лінзи тоншими і легшими.
Також команда показала, як технологія працює в окулярах віртуальної реальності. Фахівці використовували інфрачервону камеру, яка може точно відстежувати рухи очей та розпізнавати райдужну оболонку ока. Зображення стало чіткішим, що покращило якість роботи окулярів.
Samsung має намір використовувати цю технологію і для камер у звичайних смартфонах. Це допоможе зменшити розмір камер та прибрати їх виступи на корпусі телефонів.
За матеріалами:
iLenta
