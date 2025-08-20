Ощадбанк продав на торгах право на фінлізинг готелю Ramada Encore та БЦ «Європа» у Києві (деталі) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ощадбанк продав на торгах право на фінлізинг готелю Ramada Encore та БЦ «Європа» у Києві (деталі)

Фондовий ринок
31
Згідно з результатами торгів на сайті «СЕТАМ», Державний Ощадбанк (Київ) продав на майданчику OpenMarket (ДП «СЕТАМ») право на укладання договору фінансового лізингу готелю Ramada Encore Kyiv та бізнес-центру «Європа» (обидва — Київ.
Вартість яких визначено в 797 млн грн.
Переможцем аукціону 19 серпня став учасник № 5 з пропозицією першого лізингового платежу у розмірі 201 млн 100 грн. Стартова ціна становила 10 млн грн.
До складу активу входять:
  • адміністративно-готельний комплекс загальною площею 39,59 тис. кв. м — 22-поверховий чотиризірковий готель Ramada Encore Kyiv та бізнес-центр «Європа»,
  • дворівнева автостоянка на 17,5 тис. кв. м. на Столичному шосе, 103.
Готель налічує 332 номери та 58 апартаментів. До його інфраструктури входять конференц-центр більш як на 4 тис. кв. м із 20 конференц-залами, дворівневий паркінг, фітнес-центри та ресторани.
Строк фінансового лізингу становить 10 років (120 місяців), з графіком внесення наступних платежів, визначеним у документації лоту. Винагорода лізингодавцю — 8,59% річних, нараховується на залишок заборгованості.
Наші тексти мають власний голос. Тисніть на зображення у новині яка вас цікавить ▶️ й дізнавайтеся про все найважливіше в аудіоформаті.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems