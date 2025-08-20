Ощадбанк продав на торгах право на фінлізинг готелю Ramada Encore та БЦ «Європа» у Києві (деталі) — Finance.ua

Ощадбанк продав на торгах право на фінлізинг готелю Ramada Encore та БЦ «Європа» у Києві (деталі) Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

Згідно з результатами торгів на сайті «СЕТАМ» , Державний Ощадбанк (Київ) продав на майданчику OpenMarket (ДП «СЕТАМ») право на укладання договору фінансового лізингу готелю Ramada Encore Kyiv та бізнес-центру «Європа» (обидва — Київ.

Вартість яких визначено в 797 млн грн.

Переможцем аукціону 19 серпня став учасник № 5 з пропозицією першого лізингового платежу у розмірі 201 млн 100 грн. Стартова ціна становила 10 млн грн.

До складу активу входять:

адміністративно-готельний комплекс загальною площею 39,59 тис. кв. м — 22-поверховий чотиризірковий готель Ramada Encore Kyiv та бізнес-центр «Європа»,

дворівнева автостоянка на 17,5 тис. кв. м. на Столичному шосе, 103.

Готель налічує 332 номери та 58 апартаментів. До його інфраструктури входять конференц-центр більш як на 4 тис. кв. м із 20 конференц-залами, дворівневий паркінг, фітнес-центри та ресторани.

Строк фінансового лізингу становить 10 років (120 місяців), з графіком внесення наступних платежів, визначеним у документації лоту. Винагорода лізингодавцю — 8,59% річних, нараховується на залишок заборгованості.

