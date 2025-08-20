Банки із найбільшими мережами відділень в Україні — Finance.ua
укр
Банки із найбільшими мережами відділень в Україні

У другому кварталі 2025 року мережа банківських відділень в Україні зменшилася на 32 точки і станом на початок липня налічувала 4934 підрозділи.
Про це свідчать дані Національного банку.

Які банки скоротили відділення

Згідно зі статистикою, з початку року скорочення склало 48 відділень, а за рік — 113.
Найбільше у другому кварталі закрив Банк «Південний» — 6 точок, залишивши собі 40 відділень.
По п’ять відділень скоротили Кристалбанк і Ощадбанк. При цьому, якщо у першого залишилося лише 35 точок, то Ощадбанк із 1147 відділеннями зберіг позицію лідера на ринку.
По чотири відділення закрили Укрексімбанк, Райффайзен Банк та ПУМБ, скоротивши мережі до 39, 321 та 219 точок відповідно.
ПриватБанк і Таскомбанк втратили по три відділення, і їхні мережі становлять 1102 та 91 відділення.

Які банки наростили відділення

Деякі банки нарощували присутність. Лідером став Акордбанк, який відкрив 9 відділень і збільшив мережу до 162 точок.
Асвіо Банк додав 2 відділення (51 усього), а банк «Грант», Бізбанк та РВС Банк — по одному.

10 банків із найбільшими мережами відділень в Україні

  • Ощадбанк — 1147 відділень;
  • ПриватБанк — 1102;
  • Райффайзен Банк — 321;
  • ПУМБ — 219;
  • Укрсиббанк — 218.
  • Укргазбанк — 211 відділень;
  • А-Банк — 198;
  • Акордбанк — 162;
  • Сенс Банк — 137;
  • Креді Агріколь Банк — 125.
Банки України
