Tesla запустила свій новий сімейний електромобіль з великим запасом ходу — Finance.ua

Tesla почала приймати замовлення на свій новий електрокросовер Model Y L, створений на основі моделі Model Y, яка давно стала одним зі світових бестселерів.
Про це повідомляє Reuters.
Замовлення на нову модель почали приймати в Китаї. Стартова ціна автомобіля становить 339 000 юанів (47 184 доларів). Станом на середину цього року в компанії Маска не підтвердили, що Model Y L буде вироблятися за межами Китаю.
Загалом автомобіль дуже схожий на свого попередника. Однією з головних відмінностей є те, що Model Y L приблизно на 150 мм довша за Model Y і має шість посадкових місць.
Відомо, що електрокар має запас ходу 751 км на одній зарядці, що можна порівняти з показниками продуктивної версії існуючого п’ятимісного варіанту.
- Tesla Model Y є компактним електричним кросовером, який компанія Tesla виробляє з 2020 року. Модель розглядають як таку, що є конкурентом Volkswagen Touareg, Nissan Murano, Lexus RX та Audi E-tron.
