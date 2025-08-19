Керівництву порту та бізнесмену повідомлено про підозру за спричинені збитки державі на понад 8 млн грн — Finance.ua
укр
Керівництву порту та бізнесмену повідомлено про підозру за спричинені збитки державі на понад 8 млн грн

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику державного підприємства, двом керівникам його структурних підрозділів та бізнесмену. Їхні дії призвели до завдання збитків державі у понад 8 млн грн.
Слідством встановлено, що керівник державного підприємства та двоє посадових осіб у змові з підприємцем організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною — майже 20 млн грн замість реальних 12 млн грн.
У результаті відбулось незаконне заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах — 8 млн грн.
Прокуратурою дії керівника та посадових осіб інкриміновано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою) та ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах).
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних та в офісних приміщеннях підприємств виявлено та вилучено документацію, яка буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні.
До суду скеровано клопотання про відсторонення кнрівника держпідприємства від займаної посади. Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів для усіх підозрюваних.
Finance.ua
