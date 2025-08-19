Керівництву порту та бізнесмену повідомлено про підозру за спричинені збитки державі на понад 8 млн грн — Finance.ua

Керівництву порту та бізнесмену повідомлено про підозру за спричинені збитки державі на понад 8 млн грн Сьогодні 18:36 — Фондовий ринок

Керівництву порту та бізнесмену повідомлено про підозру за спричинені збитки державі на понад 8 млн грн

державі у понад 8 млн грн. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику державного підприємства, двом керівникам його структурних підрозділів та бізнесмену. Їхні дії призвели до завдання збитків

Слідством встановлено, що керівник державного підприємства та двоє посадових осіб у змові з підприємцем організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною — майже 20 млн грн замість реальних 12 млн грн.

У результаті відбулось незаконне заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах — 8 млн грн.

Прокуратурою дії керівника та посадових осіб інкриміновано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою) та ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах).

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних та в офісних приміщеннях підприємств виявлено та вилучено документацію, яка буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

До суду скеровано клопотання про відсторонення кнрівника держпідприємства від займаної посади. Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів для усіх підозрюваних.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.