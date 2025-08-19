Найбільшу авіакомпанію Австралії оштрафували на $58,6 млн за незаконні звільнення — Finance.ua

Найбільшу авіакомпанію Австралії оштрафували на $58,6 млн за незаконні звільнення Сьогодні 03:26 — Фондовий ринок

Найбільшу австралійську авіакомпанію Qantas оштрафували на рекордні 90 мільйонів австралійських доларів (близько $58,6 млн) за незаконне звільнення 1800 працівників під час пандемії.

Це найбільший штраф, коли-небудь призначений судом за порушення трудового законодавства Австралії.

Суддя Майкл Лі назвав рішення Qantas звільнити співробітників у 2020 році та передати їхні обов’язки підрядникам порушує право працівників на об’єднання в профспілки.

Він зазначив, що цей штраф не повинен сприйматися як «витрати на ведення бізнесу» і має стати важливим сигналом для інших роботодавців.

Під час пандемії 2020 року вище керівництво Qantas вирішило звільнити 1820 наземних співробітників та передати їхню роботу підрядникам.

