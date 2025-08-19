Суд дозволив будівництво ЖК в екопарку «Осокорки» — Finance.ua
Суд дозволив будівництво ЖК в екопарку «Осокорки»
15 серпня 2025 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційні скарги замовника будівництва та інших учасників справи, скасувавши рішення Волинського окружного адміністративного суду від 25 квітня 2025 року про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт ЖК «Н2О» на території екопарку «Осокорки» у Києві.
Про це повідомили на сайті забудовника.
Відповідно до постанови суду апеляційної інстанції, дозвіл № ІУ113181171313 від 27 квітня 2018 року залишено чинним.
Суд встановив, що:
  • Ландшафтний парк «Екопарк Осокорки» не створений у визначеному законом порядку, його межі не встановлені та не затверджені уповноваженим органом;
  • Земельна ділянка, передана під забудову, не входить до меж охоронюваного ландшафту з офіційно затвердженими межами та режимом використання;
  • Оскаржуваний дозвіл видано з дотриманням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ № 466 від 13.04.2011;
  • Відсутні будь-які передбачені законом підстави для його скасування.
  • Таким чином, будівельні роботи на об’єкті тривають на підставі чинного дозволу та відповідної містобудівної документації.
Компанія, як і раніше, сумлінно виконує всі зобов’язання, визначені підписаним Меморандумом, та вживає необхідних заходів для продовження будівництва.
Водночас у ГО «Екопарк Осокорки» заявили про «маніпуляції та перекручування фактів на користь забудовника» в тексті рішення. Активісти вже готують касаційну скаргу до Верховного Суду.

Довідка Finance.ua:

  • у 2023 році компанія Stolitsa Group розпочала зведення ЖК «H2O» на березі озер Тягле та Небреж, маючи дозвіл на встановлення огорожі. Ця ділянка вже давно є предметом суперечок, оскільки раніше тут планували побудувати ЖК «Патріотика на озерах». Ці плани були заблоковані активістами, які прагнуть створити тут екопарк «Осокорки».
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
