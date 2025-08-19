Стартап Calo залучив $39 млн для виходу на ринок Великої Британії — Finance.ua

Стартап Calo залучив $39 млн для виходу на ринок Великої Британії
Стартап Calo, що спеціалізується на доставці готових страв, оголосив про залучення $39 млн інвестицій. Раунд фінансування очолили фонди AlJazira Capital, Nuwa Capital, Al Faisaliah, STV та інші, повідомляє TechCrunch.
Експансія в Європу
Залучені кошти компанія планує спрямувати на масштабування бізнесу у Великій Британії. Щоб закріпитися на цьому ринку, Calo вже придбав місцеві сервіси Fresh Fitness Food та Detox Kitchen. У найближчі три роки компанія прагне збільшити прибутковість у Великій Британії в 10 разів.
Динаміка розвитку
Минулого року Calo доставив понад 10 млн порцій їжі та зміг удвічі збільшити виручку. У 2025 році стартап продовжує демонструвати стабільне зростання ключових показників.
Сьогодні сервіс працює в Саудівській Аравії, Кувейті, Катарі, ОАЕ та інших країнах регіону, зміцнюючи позиції як одного з провідних гравців ринку доставки здорового харчування.
