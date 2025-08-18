Sony остаточно вийшов з російського ринку — Finance.ua

Sony остаточно вийшов з російського ринку 18.08.2025, 00:27 — Фондовий ринок

Sony остаточно вийшов з російського ринку

Японський транснаціональний техногігант Sony остаточно згорнув роботу в росії, ліквідувавши місцевий підрозділ.

Про це пише The Moscow Times.

«Компанія Соні Мобайл Коммюнікейшнз Рус припинила існування 11 серпня. За кілька днів до цього їй виповнилося 18 років, — йдеться в публікації. — Документи для ліквідації було подано до Федеральної податкової служби 10 жовтня 2024 року. До цього Sony намагалася ліквідувати своє представництво у 2023 році, але їй відмовили».

При цьому в останні роки «дочка» компанії розпродавала залишки товарів та займалася сервісною підтримкою пристроїв.

Зазначається, що Sony вирішила піти з росії після її вторгнення в Україну і серед перших підтримала санкції. У березні 2022 року було припинено постачання консолей та зупинено роботу PlayStation Store.

«Також навесні Sony Pictures Entertainment оголосила про припинення показів своїх фільмів у росії, — йдеться в публікації. — Після цього зупинила діяльність Sony Music, остаточний відхід якої відбувся 8 вересня 2022 року: зарубіжні каталоги були видалені з російських стрімінг-сервісів, а місцевий підрозділ став незалежним лейблом під назвою Kiss Koala, пізніше перейменованим у Koala Music».

У лютому 2024 року Sony почала закривати свої фірмові магазини в росії через припинення постачання, процес завершився до літа.

