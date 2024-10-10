Британська компанія Unilever повністю вийшла з ринку рф — Finance.ua

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Британська компанія Unilever повністю вийшла з ринку рф

Фондовий ринок
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Британська компанія Unilever повністю вийшла з ринку рф
Британська компанія Unilever повністю вийшла з ринку рф
Британська компанія Unilever 10 жовтня повідомила, що повністю вийшла з ринку росії, завершивши продаж своєї російської дочірньої компанії.
Про це повідомив генеральний директор Unilever Хайн Шумахер.
«Сьогодні Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії російському виробнику парфумерії, косметики та товарів для дому Arnest Group», — йдеться у повідомленні.
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Продаж включає в себе весь бізнес Unilever в росії та чотири фабрики в країні. Бізнес у білорусі також включений до продажу.
«Впродовж останнього року ми ретельно готували бізнес Unilever в росії до потенційного продажу. Ця робота була дуже складною і включала відокремлення ІТ-платформ і ланцюжків поставок, а також міграцію брендів на кирилицю. Завершення продажу завершує присутність Unilever в росії», — написав Шумахер.
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Компанії Unilever належать понад 400 брендів, серед яких — Domestos, Axe, Rexona, Dove, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei та CLEAR.
Після повномасштабного вторгення росії в Україну Unilever сплатила $67 млн податку на прибуток в російський державний бюджет.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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