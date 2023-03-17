Unilever планує інвестувати €20 млн у нову фабрику під Києвом — Finance.ua

Unilever планує інвестувати €20 млн у нову фабрику під Києвом
Британська компанія Unilever оголосила про намір інвестувати €20 млн у нове виробництво в Київській області. Початок будівництва заплановано цьогоріч із очікуваним відкриттям фабрики наступного року.
Про це повідомила Unilever у своєму пресрелізі.
Фабрика розрахована на близько 100 працівників і вироблятиме засоби особистої гігієни, шампуні та гелі для душу, таких брендів як Dove, Axe, TRESemmé, Clear. Повідомляється, що завод забезпечуватиме товарами переважно український ринок, а також потенційно вироблятиме продукцію для інших ринків Європи.
Unilever спеціалізується на виробництві товарів широкого вжитку та продуктів харчування. Компанія заснована у 1929 році шляхом злиття британської мильної компанії Lever Brothers та німецької Margarine Unie. З тих пір Unilever стала однією з найбільших компаній світу в галузі FMCG (побутові товари) з присутністю в більш ніж 190 країнах світу, а також в Україні.
За даними на березень 2023 року, ринкова капіталізація Unilever складає більше $150 млрд.
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