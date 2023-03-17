«Нова Пошта» планує відкрити своє перше відділення в Литві — Finance.ua
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«Нова Пошта» планує відкрити своє перше відділення в Литві

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«Нова Пошта» планує відкрити своє перше відділення в Литві
«Нова Пошта» планує відкрити своє перше відділення в Литві
Компанія «Нова Пошта» 20 березня відкриє перше відділення Nova Post у Вільнюсі.
Про це повідомив співвласник «Нової Пошти» Вячеслав Климов на Саміті експортерів Forbes Ukraine.
Перше відділення «Нової Пошти» відкриється у Вільнюсі, воно буде вантажним, у ньому можна буде відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг, каже Климов.
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«Запрошую всіх, хто збирається у Вільнюс або хоче відправити посилку», — зазначив він.
Нагадаємо, у жовтні 2022-го «Нова Пошта» відкрила у Варшаві своє перше відділення в Польщі. Сьогодні їх вже 18 у найбільших містах країни: Кракові, Любліні, Ґданську, Вроцлаві, Познані, Лодзі та Жешуві. До грудня середня кількість доставок через усі польські відділення зросла до 2500 на добу.
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Торік «Нова Пошта» доставила 6,5 млн міжнародних посилок, що на 30% менше, ніж у 2021-му (9,3 млн). При цьому кількість посилок з України зросла у пʼять разів порівняно з минулим роком. Найбільше посилок доставлено в Польщу та Німеччину, повідомила пресслужба компанії. Саме ці країни прийняли найбільше українців (за оцінкою НП — 4 млн).
У 2023-му компанія планує вийти на довоєнний рівень міжнародних посилок за рахунок освоєння нових напрямків. Крім Литви, у першому півріччі 2023-го компанія відкриє відділення у Німеччині, Чехії та Румунії, повідомила пресслужба «Нової Пошти».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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