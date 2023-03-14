«Нова пошта» обіцяє клієнтам оплатити «Посилку в кредит»: які умови — Finance.ua
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«Нова пошта» обіцяє клієнтам оплатити «Посилку в кредит»: які умови

Особисті фінанси
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«Нова пошта» обіцяє клієнтам оплатити «Посилку в кредит»: які умови
«Нова пошта» обіцяє клієнтам оплатити «Посилку в кредит»: які умови
Деякі клієнти українського поштового оператора «Нова пошта» зможуть не платити за «Посилку в кредит». У компанії оголосили акцію, в рамках якої обіцяють рандомно оплатити таку послугу 30 українцям.
Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Як отримати безплатно «Посилку в кредит»

За інформацією компанії, щоб взяти участь в акції, потрібно оформити відповідну послугу до 6 квітня поточного року. Після чого оберуть 30 щасливчиків.
«Супер-новина для тих, хто оформить послугу з 8.03 до 6.04. Погасимо кредит без обмежень за сумою для 30 клієнтів, яких оберемо рандомно», — йдеться у повідомленні.
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Там розповіли, що оформити посилку в кредит можна швидко завдяки мобільного застосунку «Нової пошти». Для цього потрібно:
  • обрати розділ «Посилка в кредит»;
  • розрахувати кредитний ліміт та заповнити коротку анкету;
  • замовити будь-який товар вартістю від 1 тис. грн з післяплатою;
  • прийти у відділення з паспортом та кодом;
  • забрати товар.

Що відомо про послугу «Посилка в кредит»

Як зазначили у компанії, «Посилка в кредит» — це звичайний кредит, але не в банківській установі. Його запровадили завдяки співпраці логістичної та фінансової компаній. Це доволі зручно, адже всі торгові мережі, магазини та локальні продавці мають змогу продавати товар у кредит.
Послуга дозволяє отримати замовлення, нічого не сплачуючи під час отримання. Потрібну суму продавцю заплатить NovaPay одразу після отримання посилки, а клієнт має повернути кошти компанії упродовж 12 місяців. Кредити надає ТОВ «НоваПей Кредит», що входить у групу компаній «Нової пошти», і має ліцензію Національного банку України.
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Послуга працює лише кілька місяців, проте вже набрала популярності серед користувачів. Так, щодня компанія отримує майже 1,2 тис. запитів на кредитування. «Посилка в кредит» має переваги перед звичайним споживчим кредитуванням, оскільки передбачає прості процедуру оформлення та умови. Комісія становить 2,5% на місяць.

Як дізнатися свій особистий кредитний ліміт

Дізнатися про свій особистий кредитний ліміт можна двома способами. Перший — у застосунку «Нової пошти». Для цього необхідно:
  • зайти в «Особистий кабінет», натиснути на іконку людини у правому верхньому кутку;
  • обрати послугу «Посилка в кредит»;
  • натиснути пункт «Спробувати»;
  • натиснути «Розрахувати ліміт»;
  • заповнити анкету: вказати ІПН, дату народження, номер паспорта, соціальний статус (одружені ви чи ні) та місячний дохід;
  • натиснути «Розрахувати ліміт».
«Нова пошта» обіцяє клієнтам оплатити «Посилку в кредит»: які умови
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Порівняти і підібрати кредит можна тут

За матеріалами:
Novyny.live
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