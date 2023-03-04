Нова пошта розповіла про особливості роботи поштоматів: коли доставку можуть скасувати — Finance.ua

Нова пошта розповіла про особливості роботи поштоматів: коли доставку можуть скасувати Сьогодні 07:26 — Особисті фінанси

Нова пошта розповіла про особливості роботи поштоматів: коли доставку можуть скасувати

Український поштовий оператор «Нова пошта» розповів про деякі особливості доставки посилок у поштомати. Відправлення можуть переадресовувати.

Це випливає із повідомлення на офіційній сторінці Нової пошти у Facebook.

Як зазначила у коментарі клієнтка компанії, вона не отримала вчасно посилку, яка мала прийти у певний поштомат. Натомість її в останній момент автоматично переадресували.

Представники «Нової пошти» пояснили, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.

«Бачимо, що колеги не змогли доставити посилочку 204***774 у поштомат, оскільки не було вільних комірок. За накладною оформлено переадресацію коштом компанії у відділення № 41 м. Київ та посилочка вже прибула й готова до видачі», — повідомили вони.

У компанії перепросили за спричинені незручності та запропонували подарунок — промокод на безкоштовну доставку та зберігання вантажу вагою до 30 кг.

Скільки часу посилка може знаходитися у поштоматі

За правилами компанії, на те щоб забрати своє відправлення, відведено чотири дні. Після цього вантаж перенаправлять у найближче відділення до поштомату, де зберігатиметься ще 25 робочих днів.

Якщо людина не може забрати посилку

Оскільки не завжди вдається вчасно забрати у поштоматі відправлення, то якщо є трек-номер — можна відстежити посилку Нової Пошти за ним.

Для пошуку вантажу можна скористатися сервісом Posylka.net, де зібрані усі українські та міжнародні поштові служби. Знайти посилки можна цілодобово, а якщо завантажити мобільний застосунок, то на телефон надійде інформація про зміни у статусі відправлення.

Під час вибору поштомату — це не вплине на вартість доставки, адже тарифи на послугу компанії єдині для всіх типів відділень. Для розрахунку можна скористатися онлайн-калькулятором.

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