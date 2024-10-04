Австрійський страховик UNIQA завершив продаж бізнесу в росії — Finance.ua

Австрійський страховик UNIQA завершив продаж бізнесу в росії Сьогодні 23:31 — Фондовий ринок

Австрійський страховик UNIQA завершив продаж бізнесу в росії

Австрійська страхова група UNIQA завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Raiffeisen Life російському страховикові Renaissance Life, повністю залишивши російський ринок.

Як передає APA , про це страхова компанія оголосила у п’ятницю.

«Завершення цієї угоди означає наш остаточний вихід з російського ринку», — заявив Вольфганг Кіндль — член правління UNIQA, відповідальний за міжнародний бізнес.

Зазначається, що сторони домовилися не розголошувати суму угоди.

UNIQA володіла 75% у Raiffeisen Life, тоді як решта 25% належали російській дочці Raiffeisen Bank International (RBI).

Нагадаємо, у серпні 2023 року стало відомо, що австрійська страхова компанія UNIQA повністю продає свій російський бізнес й виходить із країни.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну компанія значно скоротила свою діяльність у росії. Згідно з інформацією UNIQA, цей бізнес складав менш ніж 1% загального доходу концерну.

Укрінформ За матеріалами:

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