Австрійський страховик UNIQA завершив продаж бізнесу в росії — Finance.ua

Австрійський страховик UNIQA завершив продаж бізнесу в росії
Австрійська страхова група UNIQA завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Raiffeisen Life російському страховикові Renaissance Life, повністю залишивши російський ринок.
Як передає APA, про це страхова компанія оголосила у п’ятницю.
«Завершення цієї угоди означає наш остаточний вихід з російського ринку», — заявив Вольфганг Кіндль — член правління UNIQA, відповідальний за міжнародний бізнес.
Зазначається, що сторони домовилися не розголошувати суму угоди.
UNIQA володіла 75% у Raiffeisen Life, тоді як решта 25% належали російській дочці Raiffeisen Bank International (RBI).
Нагадаємо, у серпні 2023 року стало відомо, що австрійська страхова компанія UNIQA повністю продає свій російський бізнес й виходить із країни.
Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну компанія значно скоротила свою діяльність у росії. Згідно з інформацією UNIQA, цей бізнес складав менш ніж 1% загального доходу концерну.
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