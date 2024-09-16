Низка ІТ-компаній вийшли з росії — Finance.ua
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Низка ІТ-компаній вийшли з росії

Фондовий ринок
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Низка ІТ-компаній вийшли з росії
Низка ІТ-компаній вийшли з росії
Jira, Slack, Trello та інші компанії виходять з російського ринку через санкції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
США запровадили посилені санкції проти росіян в IT-сфері. Низка технологічних компаній оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів.
Повідомляється, що застосовані обмеження включають:
  • Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense;
  • Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку;
  • сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у рф;
  • сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;
  • компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;
  • сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;
  • системи CAD, Autodesk вийшли з росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.
Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у рф послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів. Вони почали діяти з 12 вересня.
За матеріалами:
Економічна Правда
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