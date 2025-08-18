Soho House повертається у приватну власність: близький до угоди про викуп акцій на $1,8 млрд — Finance.ua
Soho House повертається у приватну власність: близький до угоди про викуп акцій на $1,8 млрд

Soho House, колись амбітний лондонський клуб, що перетворив ексклюзивність на глобальний бізнес, готується піти з публічних ринків у межах угоди, організованої одним із найбільших американських власників готелів.
Про це пише Financial Times.
Група інвесторів на чолі з нью-йоркською компанією MCR Hotels, що володіє 30 000 гостьових номерів по всій території США, включаючи готель TWA в стилі 1960-х років в аеропорту імені Кеннеді, близька до укладання угоди про викуп акцій Soho House у решти публічних акціонерів за ціною близько 9 доларів за акцію, повідомляють джерела, знайомі із ситуацією.
У межах пропозиції про продаж акцій на приватну біржу вартість компанії оцінюється приблизно в 1,8 млрд доларів без урахування боргу, що забезпечує інвесторам премію до п’ятничної ціни закриття в 7,60 долара, хоча вона все ще значно нижча за ціну в 14 доларів, коли Soho House вийшла на біржу в 2021 році. Про угоду може бути оголошено вже цього тижня.
Рон Беркл, мільярдер-спонсор клубу, який тривалий час контролював групу, переведе свою частку разом з іншими існуючими інвесторами, повідомили джерела, інформовані про це.
Очікується, що компанія Apollo Global Management, альтернативний керуючий активами, надасть понад 800 мільйонів доларів у вигляді боргового та акціонерного фінансування, додали джерела.
Рішення Soho House про приватизацію послідувало після того, як компанія зіткнулася з труднощами на ринку публічного розміщення.
Минулого року нью-йоркська компанія GlassHouse, яка грає на зниження, розкритикувала те, що вона назвала «непрацюючою бізнес-моделлю та жахливою бухгалтерською звітністю», заявивши, що експансія групи в менш багаті міста зрадила її бренд і приховала той факт, що за 28 років вона жодного разу не отримувала прибутку.
Керівництво відповіло незалежною перевіркою, яка, за заявою керівництва, не виявила «суттєвих проблем» у бухгалтерській звітності компанії.
За останні кілька кварталів компанія продемонструвала ознаки покращення. Раніше цього місяця компанія повідомила про третій квартальний прибуток поспіль.
За матеріалами:
УНН
