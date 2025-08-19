Кабмін оголосив конкурс на нафтогаз у західній Україні — Finance.ua
Кабмін оголосив конкурс на нафтогаз у західній Україні

Фондовий ринок
42
Кабінет Міністрів України ініціював новий конкурс для інвесторів на укладення угод про розподіл продукції (УРП) для двох нафтогазових ділянок — Свічанської та Межигірської, що розташовані на заході країни. При цьому були скасовані дві попередні постанови від 08.04.2025 року, повідомляє Banker.ua з посиланням на регулятора.
Документи, опубліковані на офіційному сайті уряду, розроблені з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у пошук та видобуток вуглеводнів на цих територіях.
Згідно з міжнародною угодою між урядами України та США про інвестиційний фонд, американський партнер отримує пріоритетне право викупу видобутої продукції — нафти чи газу — на умовах, передбачених договором.
Нафтогазові ділянки розташовані у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Прийом заявок на участь у конкурсі триватиме протягом трьох місяців з дати публікації оголошення, тобто приблизно до середини листопада 2025 року.
Після завершення прийому пропозицій Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції протягом місяця підготує рекомендації щодо визначення переможців і подасть їх на розгляд Кабміну.
Запланований термін укладення угод — 50 років. Частка інвестора у прибутковій продукції може становити 35% (якщо гранична величина компенсаційної продукції перевищує облікові витрати, що підлягають відшкодуванню) або 65% (якщо облікові витрати перевищують граничну величину компенсаційної продукції).
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
