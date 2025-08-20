Укрпошта випустила нову марку, присвячену спецоперації «Павутина» — Finance.ua

Укрпошта випустила нову марку, присвячену спецоперації «Павутина»
Укрпошта випустила нову марку, присвячену спецоперації СБУ «Павутина». Продаж марки стартує 22 серпня.
Про це повідомляє Укрпошта.
Випущено буде не лише нову марку, а й весь поштовий набір.
Поштовий набір складається з марки «Спецоперація СБУ «Павутина»; картки та конверта «Перший день».
Загальний тираж марки — 300 00 екземплярів; розмір — 40,5×30; номінал кожної поштової марки — U.
