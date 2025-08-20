Укрпошта випустила нову марку, присвячену спецоперації «Павутина» — Finance.ua

Укрпошта випустила нову марку, присвячену спецоперації «Павутина» Сьогодні 11:15 — Фондовий ринок

Укрпошта випустила нову марку, присвячену спецоперації СБУ «Павутина». Продаж марки стартує 22 серпня.

Про це повідомляє Укрпошта.

Випущено буде не лише нову марку, а й весь поштовий набір.

Поштовий набір складається з марки «Спецоперація СБУ «Павутина»; картки та конверта «Перший день».

Загальний тираж марки — 300 00 екземплярів; розмір — 40,5×30; номінал кожної поштової марки — U.

🔊 Читати чи слухати? Обирати вам. На Finance.ua вже доступний аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.