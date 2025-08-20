Укрзалізниця призначила 5 додаткових поїздів — Finance.ua

Укрзалізниця призначила 5 додаткових поїздів
Як повідомила Укрзалізниця, під осінь призначено 5 додаткових поїздів, які курсують у різних куточках України.
Додаткові поїзди цієї осені:
№ 249/250 Київ — Львів
- Відправлення з Києва та Львова: 27, 28 серп.
№ 220/219 Київ — Дніпро
- Відправлення з Києва та Дніпра: 25, 28, 30, 31 серпня.
№ 159/160 Київ — Трускавець
- Відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня.
№ 218/217 Чоп — Львів
- Відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня.
Додатковий поїзд № 284/283 Ужгород — Київ
Курсує через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік.
Поїзд підв’язаний до Києва під швидкісними шляхами Харківського та Дніпровського напрямків, тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилося вільних місць у Західному напрямку.
Користно знати
Перед поїздкою перевіряйте актуальні розклади з проміжними зупинками та датами курсування. Це додасть впевненості, що ваш поїзд точно в рейсі:
Розклад руху призначених пасажирських поїздів.
Квитки можна придбати:
- Онлайн на booking.uz.gov.ua.
- У мобільному застосунку Укрзалізниці.
- У касах вокзалів.
У компанії нагадали, що застосунок Укрзалізниці призначений для замовлення подорожей фізичних осіб — декількох пасажирів чи родини. Клієнтам, які справді організовують групові поїздки, пропонують зручний сервіс для оформлення квитків.
Як раніше повідомила Укрзалізниця, змінено кількість рейсів, для яких ввели верифікацію через Дія. Підпис у тестовому режимі з 1 серпня.
Це необхідно, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам. Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на таких внутрішніх рейсах:
- 1. № 29/30 Київ — Ужгород,
- 2. № 12 Львів — Одеса,
- 3. № 27/28 Київ — Чоп.
