НКЦПФР визначила три стратегічні цілі розвитку фінансового ринку до 2027 року

Фондовий ринок
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначила три стратегічні цілі розвитку фінансового ринку України до квітня 2027 року.
У Комісії пройшов вже другий захід щодо впровадження методології OKR (Objectives and Key Results) у процеси стратегічного планування та щоденної операційної діяльності.

Розвиток ринку капіталу

Першою ціллю є створення сучасної системи залучення інвестицій, яка забезпечить підприємствам доступ до довгострокового капіталу. Планується вдосконалення існуючих і запровадження нових фінансових інструментів, розвиток корпоративних облігацій, а також розбудова ринкової інфраструктури. У фокусі підвищення прозорості, ефективності й довіри між учасниками ринку.

Залучення інвестицій для відновлення економіки

Друга стратегічна ціль спрямована на активізацію притоку приватного та структурного капіталу в українську економіку.
Йдеться про створення сприятливих умов для інвесторів, розвиток державно-приватного партнерства та підвищення інвестиційної привабливості України для міжнародних партнерів. Основна мета — підтримати відновлення підприємств, інфраструктурних і відбудовчих проєктів.

Посилення інституційної спроможності Комісії

Третя ціль — підвищення ефективності самої НКЦПФР. Йдеться про впровадження ризик-орієнтованого нагляду, гармонізацію регулювання з міжнародними стандартами IOSCO та ЄС, розвиток цифрових інструментів аналітики й контролю.
Також заплановано вдосконалення корпоративного управління, підвищення прозорості роботи Комісії та розвиток комунікації з учасниками ринку.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає можливість продажу близько 7% акцій прибуткових державних компаній у вільний обіг. Ідеться про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Як приклади Магомедов назвав НАК «Нафтогаз України», «Енергоатом» та «ПриватБанк».
InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
За матеріалами:
Finance.ua
